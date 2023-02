Ocho de cada diez viviendas en Galicia no están adaptadas a las necesidades del envejecimiento

Galicia envejece. El 26 por ciento de la población gallega tiene ya 65 años o más y las proyecciones apuntan a que esta tendencia se agudizará en el futuro. Sin embargo, la mayoría de las viviendas de la comunidad autónoma no se adaptan a esta nueva realidad. Casas con muchas escaleras, edificios sin ascensor, bañeras en lugar de duchas, suelos deslizantes, puertas por las que no entra una silla de ruedas... Una arquitectura y un mobiliario pensado para gente joven, que terminará convirtiéndose en un incordio cuando pasen los años y empiecen a peinar canas. Según la Encuesta de Características Esenciales de la Población y las Viviendas del Instituto Nacional de Estadística (INE), solo 220.093 viviendas gallegas están "adaptadas a las necesidades propias del envejecimiento”, mientras que 880.384 no se adecúan. Es decir, el 80 por ciento no estás preparadas para acoger a gente mayor.

Y Galicia, pese a ser la segunda comunidad más envejecida, es la sexta autonomía con menos viviendas adaptadas, solo por detrás de Asturias, Canarias, Cantabria, Madrid y País Vasco. El INE considera que una vivienda adaptada al envejecimiento es aquella que favorece la autonomía personal de los mayores y de las personas con movilidad reducida o con discapacidad. Para ello es necesario eliminar barreras y aumentar la seguridad de los espacios. Por un lado, se deben evitar los desniveles y procurar que las puertas tengan como mínimo una anchura de 80 centímetros. Los suelos deben ser antideslizantes, en el baño se debe instalar preferentemente una ducha, en la cocina mejor una vitrocerámica para evitar quemaduras, en el dormitorio deberá colocarse un interruptor al lado de la cama y un teléfono en la mesilla de noche y los muebles también deberán adaptarse: armarios bajos, camas de altura media, asientos con reposabrazos... La falta de adaptación de las viviendas es más grave en el rural y en las villas intermedias. Así, el 62 por ciento de los hogares que no cumplen los estándares está situado en municipios de menos de 50.000 habitantes. El 36 por ciento son inmuebles viejos, anteriores a 1970. Aunque no hay una mejora significativa en las viviendas más nuevas (posteriores a 1990), donde el 30 por ciento tampoco se adecúan al envejecimiento. Tipo de vivienda Y no es un problema exclusivo de los pisos. De hecho, el mayor número de viviendas que no se adaptan (399.762) son casas, chalets, pareados o adosados, aunque también hay bastantes problemas en los edificios con 10 o más pisos: 346.000 no cumplen. Los edificios deben eliminar barreras arquitectónicas antes del 4 de diciembre La accesibilidad es uno de los principales obstáculos. De hecho, el 40 por ciento de las viviendas de Galicia aún no han eliminado barreras arquitectónicas. El INE ofrece además una radiografía sobre el estado de conservación de las viviendas, basado en las apreciaciones subjetivas de sus residentes. Así, hay 37.300 familias que viven en inmuebles cuyo estado de mantenimiento es “malo” y otras 206.600 lo califican de “regular”. Sin embargo, la mayoría de las edificaciones –el 56 por ciento– aprueban el grado de conservación de su edificio al considerarlo “bueno, muy bueno o excelente”. Poco servicio doméstico de pago Del millón de hogares que hay en Galicia, solo 63.300 pagan servicio doméstico. Incluso es más habitual recurrir a la ayuda de familiares, amigos y vecinos para echar una mano con la casa: es el caso de 89.000 familias. De hecho, resulta llamativo que entre los hogares que pagan a un empleado doméstico, un tercio son unipersonales. Otro aspecto que analiza la Encuesta de Características Esenciales de la Población y la Vivienda del INE, es la dotación de vehículos. En Galicia solo dos de cada diez hogares gallegos no disponen de coche. Es la tercera comunidad con más familias que disponen de vehículo propio. De hecho, cuatro de cada diez tienen dos o más vehículos.