16·02·2023 13:07

"No he vuelto a coger el tren ni el metro. Los autobuses de línea regular en Madrid me costó dos o tres años cogerlos, pienso que van a tener un accidente. El avión tardé siete años. Y con el coche, no muy bien. El conductor tiene que ser de mi entera confianza y circular muy despacio. Estoy muy limitada", su testimonio es desgarrador.