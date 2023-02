El personal de centros sociosanitarios públicos de Galicia lleva desde enero de 2022 reivindicando a la Xunta mejores contratos y condiciones laborales a través de quejas presentadas a la Valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, peticiones aún por resolver, según denuncian varios representantes del colectivo de trabajadores. Ahora, decenas de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) que participaron en la convocatoria de oposiciones de 2019 para conseguir una plaza fija han presentado una nueva queja ante el alto comisionado del Parlamento. Piden que la Xunta publique “la lista definitiva de méritos”, por la que se conocerán las personas que tendrán una plaza tras valorar los puntos extra que aportan cuestiones como: los años como personal interino y cursos, entre otras. Y es que solo hay disponibles 305 plazas para las cerca de 500 personas que han aprobado provisionalmente en Galicia estas pruebas.

La incertidumbre que genera la falta del listado definitivo de méritos entre los opositores hace que muchos de ellos se vean obligados a participar en los nuevos procesos selectivos abiertos. Como por ejemplo: la Oferta de Empleo Público de 2021 para auxiliares de enfermería de centros sociosanitarios en la que se ofrecen 40 plazas. Según denuncia el sindicato CIG, esta oposición se encuentra en una fase muy temprana ya que tan solo cuenta con la lista de admitidos para hacer el examen, que se celebrará en verano.

Además, hay otro proceso convocado por la Xunta: el de estabilización, con el que se pretende reducir la interinidad. Este afecta a todas las categorías y acaba de rematar el plazo para inscribirse. El de estabilización ofrece 226 plazas para cuidados auxiliares de enfermería. Es decir, hay tres procesos abiertos para el mismo personal sociosanitario. “Hai xente inscrita nos tres procesos”, indica la CIG que además subraya la difícil situación laboral a la que se enfrenta el personal que está en activo. “Nas residencias se traballa baixo mínimos e con contratos precarios, en ocasións de un día”, asegura el sindicato nacionalista.

Los casos ilustran la situación, Nuria es personal subalterno sociosanitario, su convocatoria es de 2019 dice que “sin el baremo definitivo y sabiendo que tengo opción a plaza he tenido que anotarme en el examen de este verano”, explica la opositora. Antía que es educadora social, tiene la misma situación, “es humillante y totalmente frustrante este proceso”, afirma. Manuel es auxiliar de clínica y según dice también tiene acceso a plaza, para la que lleva dos años esperando mientras sigue trabajando como interino. “Hay épocas en las que trabajo y épocas que no. Las condiciones en los centros de mayores son difíciles. Nosotros suplimos las carencias con nuestro esfuerzo para que los residentes tengan un buen servicio”, asegura Manuel, uno de los pocos hombres dentro del cuerpo de auxiliares de enfermería.

Sin concurso de traslados

Se da la circunstancia agravante de que en el ámbito sociosanitario llevan más de diez años sin que se celebre un concurso de traslados. Según los afectados, esto supone que cuando se resuelva definitivamente el proceso selectivo de 2019 y accedan a las plazas, estas no serán definitivas para muchos de ellos, ya que se hay muchos trabajadores pendientes de un traslado. “Cuando tome posesión estaré 2 o 3 años antes de volver a pasar por otro proceso selectivo, si no me jubilan antes, para que me den mi puesto definitivo”, dice Nuria.

Los sindicatos señalan a Función Pública de la Xunta como responsable de que los procesos selectivos se dilaten tanto en el tiempo. Y apuntan a falta de personal necesario dentro de las oficinas autonómicas para cubrir el trabajo que supone gestionar todas las convocatorias de oposiciones abiertas. Asimismo, recuerdan que dilatar estos procesos repercute sobre los derechos de los opositores.