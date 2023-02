“Valentín hoy es el líder del PSdeG y él decidirá si se presenta como candidato a la Xunta”

Echa a andar la maquinaria electoral para las municipales, pero con la vista puesta ya en las elecciones gallegas del próximo año. El secretario de Política Municipal del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celix, que hoy estará en Galicia en un acto del partido, llama a sus compañeros de filas a estar “unidos” de cara a los comicios locales, autonómicos y generales.

–¿Qué expectativas tienen en estas municipales en Galicia?

–Partimos de una base bastante importante desde el punto de vista del apoyo que obtuvimos hace cuatro años. Gobernamos en las principales ciudades y villas de mayor tamaño. Tenemos tres de las cuatro diputaciones. Con todas estas bases, nuestro objetivo es consolidar lo que tenemos y, por supuesto, aumentar el apoyo. Vamos a intentar gobernar en solitario. Si eso no puede ser, habrá que elegir entre dos disyuntivas: gobiernos de progreso o gobiernos del PP y de la ultraderecha de Vox.

–En las ciudades, salvo en Ourense, tienen el bastón de mando en todas, con una única mayoría absoluta: Vigo. ¿Esperan gobernar en más ciudades sin alianzas?

–Aspiramos a gobernar en solitario, con una mayoría suficiente u holgada. Evidentemente Abel es un grandísimo alcalde y vamos a tener allí una amplísima mayoría, absoluta de nuevo. Y nuestra predicción en el caso concreto de Ourense es volver a reeditar lo que ya ha ocurrido, incluso mejor, que es ganándolas de nuevo.

–¿Ven en esta cita con las municipales un termómetro para testar al electorado de cara a las autonómicas gallegas de 2024?

–Sí. Galicia merece ya un cambio. Creo que vamos a ser la fuerza más votada. En las grandes ciudades, sin duda lo seremos. Vamos a intentar reeditar los gobiernos provinciales en las cuatro provincias. Necesitamos el cambio en Galicia, porque desgraciadamente la comunidad gallega gobernada por el Partido Popular está absolutamente estancada.

–Hasta hace unos meses se tenía claro que Valentín González Formoso iba a ser el candidato a la Xunta, pero con el carpetazo a las últimas causas pendientes de Besteiro, han saltado voces pidiendo que este vuelva a la primera línea política. ¿Pasa el futuro del PSdeG por Besteiro como candidato?

–El líder del PSOE en Galicia es Valentín González Formoso. Y punto. No hay más que hablar. Es un hombre muy experimentado, muy querido y muy respetado por la institución federal. No solo eso, sino que obtuvo magníficos resultados electorales en su ámbito. Está trabajando muy duro desde ese espacio y esa es nuestra opción hoy. No nos planteamos ninguna otra en ningún caso.

–¿Se suma a las voces que piden el regreso de Besteiro?

–Con el compañero Besteiro se ha cometido una gravísima injusticia. Se le persiguió judicialmente porque se entendía por parte Feijóo y del PP que electoralmente podía tener un gran éxito político. Tendrá, sin duda, un presente y un futuro político importantes. Se lo merece.

–¿Reúne el perfil para encabezar la carrera electoral por la Xunta?

–Insisto, hoy nuestro líder, que ha ganado las primarias, es Valentín. Cuando llegue el momento de decidir el liderazgo de cara a Galicia, la primera y la última opinión la tendrá Valentín. Será él, como líder del PSdeG, el que tome la decisión.

–Los militantes socialistas cuestionan que el PSOE airee sus batallas internas, más cuando se acerca un proceso orgánico, y censuran que no resuelva sus diferencias en los foros del partido.

–El PSOE, desde su génesis, ha sido un partido que siempre ha tenido un alma muy democrática, muy crítica, incluso dentro de sus propias filas. Eso nos ha servido para retroalimentar y aumentar nuestro balance y ser el partido con más trayectoria de España. Ahora bien, sí es cierto que la gente en general está un poco cansada de insultos y ocurrencias. Y ese es un estilo que caracteriza al PP. En estos momentos lo que necesitamos es estar todos fuertes, unidos de cara a las elecciones municipales y a las autonómicas cuando lleguen y a las generales. Estar todos en torno a Valentín. ¿Se puede generar crítica interna? Claro que sí. Ha existido siempre, pero hay que hacerlo en los momentos oportunos y en los foros internos. En eso, hay que pedir a todos los compañeros que se ciñan a esta dinámica que ha sido tan exitosa en más de 144 años de historia del PSOE

–¿Qué le parece la propuesta de Feijoo de que gobierne la lista más votada?

–Me parece de un enorme cinismo e hipocresía por parte de Feijóo, porque siendo él líder de Galicia propició precisamente lo que antes hablábamos, que en Ourense no gobierne la lista más votada. Él ha tenido la oportunidad de demostrar con hechos lo que ahora dice con palabras. Es un ardid que la derecha tiene muy habitualmente y el ardid es que “o gobernamos nosotros o gobernamos nosotros.” Siempre proponen este tipo de circunstancias cuando entienden que van a ser la lista votada, pero cuando lo son otros, como fue el caso de Ourense, no lo realizan.