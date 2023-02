Los profesores interinos tendrán el próximo curso más difícil rechazar un puesto temporal en el sistema educativo gallego, pues la Xunta planea eliminar una de las causas que justificaban hasta ahora esa negativa sin perder el puesto en la lista de sustitutos: encontrarse inmerso en algún curso formativo.

La Consellería de Cultura e Educación negocia con los sindicatos la “necesaria actualización” de una norma que regula “el acceso y las condiciones de trabajo del personal docente interino y sustituto”, que actualmente data de 1985. Desde entonces, las normativas estatal y gallega han cambiado de manera sustancial.

Cuando se produce una baja por enfermedad o de otro tipo o cuando es necesario dotar de personal a un centro donde no se ha cubierto todavía una plaza con un funcionario, Educación recurre a las listas de interinos. Estas están compuestas de docentes que aprobaron una oposición, pero no lograron plaza. El orden de llamada está determinado por la nota obtenida por cada uno. Si uno se niega a cubrir un puesto porque no le gusta el ayuntamiento donde se ubica debido a su lejanía, por ejemplo, es castigado y relegado al final de la lista. Salvo en algunas situaciones.

Esa lista de excepciones incluye el cuidado de un hijo menor de seis años o de un familiar a cargo, enfermedad grave, ser víctima de violencia de género y también gozar de una beca o estar en situación de “ampliación de estudios”, es decir, realizando una formación para obtener un título de doctor, máster, grado o técnico superior.

Las causas relacionadas con los estudios o la beca desaparecen ahora del artículo 14 en el proyecto normativo para renovar el sistema de 1995. Educación volverá a abordar esta cuestión con los sindicatos en una reunión de la mesa sectorial prevista el 2 de marzo.

El departamento dirigido por Román Rodríguez justifica la necesidad de abordar ese cambio normativo para adaptarse a la “entrada en vigor de la nueva Ley de Educación, Lomloe, y a los cambios que introduce la nueva Ley de Formación Profesional, con la modificación de cuerpos y la creación de nuevos”.

Fuentes de este departamento, sin embargo, alegan que el procedimiento se encuentra en fase de debate. “Se trata de un primer borrador que está en estudio y análisis por parte de la administración y de las organizaciones sindicales. El documento final saldrá de un posible acuerdo en la mesa sectorial docente. De lo que se trata es de habilitar un proceso mejorado que favorezca a los trabajadores, a los centros educativos y a la sociedad”, añaden.