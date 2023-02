Los pisos turísticos en las ciudades superan en un 15% los disponibles para alquilar en toda Galicia

La lista de espera para encontrar un piso en alquiler choca con el boom de las viviendas turísticas. Desde el estallido de la pandemia se ha convertido en una misión casi imposible mudarse a un inmueble más amplio o en un barrio más céntrico. La cada vez más reducida oferta con unos precios al alza –un 7% más en un año– ha dejado el parque residencial disponible para arrendamiento de larga duración en mínimos históricos: apenas 3.000 pisos cuelgan en la actualidad el cartel de “se alquila” en Galicia. Una cifra ínfima dentro de un parque de viviendas vacías que ya supera las 340.000, la cuarta parte de las registradas en el territorio gallego.

Casi el 30% de los pisos disponibles para contratos de larga duración llevan más de un año en busca de nuevo inquilino, bien porque su estado de conservación interior o su mobiliario no es óptimo o bien porque el precio es desorbitado. En Vigo y A Coruña, el 92% de los pisos en alquiler ya superan los 500 euros de renta y más de un 20% están por encima de los 1.000 euros. El raquítico mercado del alquiler tradicional contrasta con la eclosión de pisos turísticos debido a su alta rentabilidad, con mensualidades que pueden hasta sextuplicar una renta tradicional, aunque estas exigen una dedicación mayor por los continuos cambios de inquilino.

La oferta de viviendas vacacionales en Galicia supera ya las 17.000, casi seis veces más los pisos disponibles para arrendamiento. En las ciudades, son ya más de 3.300 los alojamientos dados de alta para alquiler turístico, un 15% más la oferta de alquiler tradicional en toda la comunidad y casi el doble de los disponibles para larga duración en las urbes gallegas (un total de 1.840).

Sin límites a la expansión

Ni el decreto autonómico que regula su actividad, ni las ordenanzas municipales con limitaciones para su operatividad han puesto por ahora coto a la expansión de los pisos turísticos. Vigo, Santiago y A Coruña son, por este orden, las ciudades con más viviendas vacacionales. Casi 1.000 en el caso de la urbe olívica, por 732 de Compostela y 728 en A Coruña. En Pontevedra, los turistas tienen disponibles 341 inmuebles, en Ourense 289, en Lugo 193 y en Ferrol 128.

Marcados en rojo están los concellos de Santiago y Pontevedra, con el triple de pisos turísticos que viviendas disponibles en su municipio para alquileres de larga duración. En Lugo, son el doble, mientras que en Vigo son un 70% más y en A Coruña casi un 50%. La menor brecha entre ambos mercados se da en las ciudades de Ourense (un 0,4% más) y Ferrol (6,6%).

Inseguridad jurídica

Desde la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga), su presidenta, Dulcinea Aguín, reconoce la inseguridad jurídica que provoca para el propietario el alquiler tradicional. Un hecho que, advierte, ha llevado a cada vez más titulares mantenerla vacía renunciando a ingresos del alquiler. Otra parte, apunta, se ha ido al arrendamiento vacacional, que ofrece más flexibilidad para alquilar o para disponer de la vivienda y cuenta con control policial de los huéspedes. Cierto es que, como muchos dicen, “la rentabilidad es mayor, pero exige una dedicación que nada tiene que ver con los contratos de larga duración: hay que estar pendiente de la llegada y de la salida, la lavandería, mantener la vivienda impecable, atender preguntas antes y durante la estancia del turista, etc. Hay que computar el coste de dedicación extra de tiempo”, argumenta Aguín.

A la presidenta de Aviturga no le constan quejas generalizadas en los edificios donde hay pisos turísticos. “Los propietarios tienen que exigir se cumplan las normativas de las comunidades de vecinos pero sin estigmatizar a los turistas ya que en su inmensa mayoría las cumplen, igual que hay que evitar las fiestas en los pisos de estudiantes o que los perros molesten de noche”, advierte.

Restricciones municipales

Sobre las limitaciones que estudian poner algunos ayuntamientos a su actividad, la presidenta de Aviturga celebra que se haga como en el caso de A Coruña, con una mesa de diálogo para poner en común las propuestas y llegar a un acuerdo de consenso que evite excesos en el futuro. “Debe hacerse en base a datos rigurosos, nosotros tenemos estudiadas todas las calles. En A Coruña los pisos turísticos representan el 0,6% de todas las viviendas, no son un problema pero hay 10.000, un 16%, que están vacías. Ahí también habría que identificar medidas para que, a través de la rehabilitación, una mayor seguridad jurídica o con incentivos, animar a los propietarios a que las pongan en alquiler”, concluye.

Las comunidades de vecinos aseguran no tener queja alguna de los bloques en los que se alquilan pisos turísticos. Por el contrario, es en el alquiler tradicional donde hay problemas, según advierte Teresa Suárez, secretaria del Colegio de Administradores de Fincas de Galicia (Coafga).

Se trata de casos donde el inquilino genera problemas de convivencia e inseguridad, pero que como abona la renta “no hay manera de echarle de la vivienda”. Y también en casos de viviendas que están dentro de bolsas sociales pero que no hay un control sobre sus usos. “Estos no son tan mínimos, en lugar de vivir una familia, están cinco...”, detalla Suárez. Además, advierte de que en el caso de los pisos turísticos ya hay unos requisitos que establece el decreto autonómico para realizar esta actividad y además es una modalidad sujeta a la temporalidad. “Los inquilinos se mueven continuamente, puede salir uno malo, pero no todos”, apunta la secretaria de Coafga.

En este sentido, añade además que el propietario está obligado a tener un registro de usuarios, con lo que se sabe quién está en esa vivienda y está localizado, debe tener un seguro de responsabilidad civil y tener un teléfono las 24 horas por si pasa algún incidente. “A efectos de seguridad ciudadana, la garantía es total”, destaca Suárez, quien reconoce que ante la falta de garantías jurídicas del alquiler tradicional es lógico que cada vez más propietarios opten por el arrendamiento vacacional o incluso dejar su vivienda cerrada, fuera del mercado. “El piso turístico ofrece seguridad jurídica al propietario y al vecino”, destaca.