La Xunta detectó cuatro focos de lengua azul en bovinos en municipios de las provincias de Pontevedra y Ourense, una enfermedad sin nuevos casos en la comunidad desde 2009.

En concreto, el plan de vigilancia de esta enfermedad detectó los casos de lengua azul de serotipo 4 en reses de Castro Caldelas, Sarreaus, Fornelos de Montes y As Neves –donde dieron positivo dos animales de la misma explotación–. Los resultados fueron confirmados por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, de referencia nacional.

Estos focos, según avanzó la Xunta, supondrán la adopción de medidas por parte del Gobierno gallego, como el inicio de una campaña de vacunación preventiva y servicios de desinsectación por parte de los centros de limpieza y desinfección de vehículos que dependen de la Consellería do Medio Rural.

La lengua azul es una enfermedad vírica de carácter infeccioso que no se contagia de unos animales a otros sino que es transmitida por diferentes especies de mosquitos del género Culicoides, que pasan la enfermedad por la picadura a animales infectados y, posteriormente, a animales sanos.

El momento actual, apunta el Gobierno gallego, es una época libre de vector, es decir, no hay mosquito transmisor, lo que quiere decir que los animales detectados se infectaron antes del mes de noviembre. Hoy en día mantienen el virus, aunque no presentan ningún síntoma. La lengua azul, insiste la Xunta, no es transmisible a las personas.

La declaración de los focos supone la creación de una zona de restricción de, al menos, un radio de 50 kilómetros alrededor de los casos detectados. Según esto, la zona de restricción en la comunidad incluye las provincias de Ourense y Pontevedra en su totalidad, y las comarcas veterinarias de Chantada, Terra de Lemos-Quiroga y Sarria, en el sur de Lugo.

Así, en estas áreas será obligatoria la vacunación de todos los animales de la especie ovina y bovina de más de tres meses de edad. Y a partir de abril, cuando se activa de nuevo el mosquito que actúa de vector, solo se autorizará el movimiento de animales si proceden de explotaciones vacunadas.