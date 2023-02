08·02·2023 14:45

"Si un solo error de lapsus va a ser la diferencia en un resultado catastrófico o no, no se puede dar esa oportunidad de que se produzca. Es la organización la que permite las consecuencias catastróficas", señala a Adif de nuevo la perita, por no aplicar, a su juicio, todas las medidas de seguridad que tuvieran en cuenta el error humano.