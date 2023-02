‘Tutores LGBTIQ’ construyen espacios seguros en los coles

Los alumnos gallegos son un reflejo de las realidades de la sociedad en su conjunto. También en lo que se refiere a su diversidad afectivo-sexual (personas lesbianas, gays o bisexuales) así como de identidad de género (personas trans). Por eso, el Consello da Cultura ha puesto en marcha la guía de apoyo a los docentes “Sen cancelas. Memorias do arco da vella en Galicia”, para servir como recurso en la gestión de esta diversidad sexual en los centros educativos. Junto a ello, surge la figura del ‘tutor LGBTIQ+’ y los grupos de apoyo al alumnado en cuestiones de diversidad sexual.

“A función destos grupos de apoio ao alumnado LGBTIQ+ e das titorías LGBTIQ+ nos centros educativos non é só responder inmediatamente a casos concretos, senon crear un clima de respecto no centro educativo”, explica la catedrática del IES A Guía de Vigo, Beatriz Fernández. Esta profesora se encarga de esta función en su instituto desde hace cuatro años. Su trabajo diario se basa en crear un entorno seguro para estos alumnos, y fomentar conductas de respecto y comunicación entre toda la comunidad educativa.

“A identidade de xénero non ten idade, ocorre que cada persoa ten o seu tempo para descubrir quen é. Vivimos nunha sociedade que nos condiciona, así que as persoas trans amosan a súa identidade en calquera momento da vida, cando se senten preparadas para iniciar a súa transición”, explica Beatriz Fernández. Como tutora LGBTIQ+ tuvo varios casos de alumnos que no se identificaban con el género asignado al nacer. Recuerda dos especialmente complicados porque las familias de los alumnos no les apoyaban. “A adolescencia é un periodo duro, e nos dous casos que tiven nestes catro anos de funcionamento da titoría LGBTIQ+ de menores trans, as súas familias non aceptaban a situación, e eles pedíronme que non interviñera coas familias. E o fixen. Para min, o principal é a estabilidade emocional do alumnado. Que sintan que o centro é un espazo seguro” de apoyo, afirma la tutora.

"Creo que as familias non recoñecendo estas situacións fan dano, e mesmo se podería considerar maltrato psicolóxico"

Ha visto el sufrimiento por el que pasa una alumna cuando su familia la rechaza frontalmente por ser lesbiana. En el caso de los alumnos trans las cosas son más complejas, y lo son en un momento de sus vidas en el que no hay muchas más seguridades en otros campos, como es la adolescencia. “Ás veces as situacións son duras, se se dá o caso de que a familia non acepta que o seu fillo ou filla comece un proceso de transición”, lamenta. Ella cree que en ese caso, lo mejor es respetar la decisión del alumno respecto a su familia, ya que es quien se expone al entorno hostil. “Eu creo no dereito dun o dunha menor trans a ser tratado co xenero co que se identifica, e creo que as familias non recoñecendo estas situacións fan dano, e mesmo se podería considerar maltrato psicolóxico”, sentencia.

Proceso de transición

Cuando uno de sus alumnos comienza con su proceso de transición (a veces acuden los alumnos y otras son los profesores los que reclaman que ella intervenga) se activa el protocolo en su instituto. “Cando temos un caso dunha persoa trans, o primeiro é saber os desexos da persoa, que debe de ser o centro da nosa intervención. Existe un protocolo da Xunta que os centros educativos deben de aplicar, onde se estabece a obrigatoriedade de usar o nome escollido pola persoa, tratar a esa persoa cos pronomes cos que se identifica, que poida usar os baños acordes ao xénero sentido, por exemplo. No caso de ser menores é preciso contar coa aprobación da familia”, aclara la tutora LGBTIQ+. Y pese a las complicaciones cotidianas y reticencias que esto puede generar entre los alumnos, Fernández asegura que en su instituto “non houbo ningunha dúbida por parte das alumnas cando unha persoa trans tiña que usar o baño de mulleres”, aunque conoce otros centros en los que fue un asunto de debate.

La catedrática también explica que no hay un tiempo propicio en la vida para conocerse mejor y que cada persona es diferente. “Teño alumnado que sempre soubo que é gay, desde a infancia, e outro descóbreo coas súas primeiras experiencias sexuais na adolescencia, e sempre lles digo que algún descubrirao na adultez”, apunta.

Y se mantiene firme respecto a las consecuencias de los mensajes de odio. “Hai un repunte moi recente entre o alumnado de condutas lgbtifóbicas. Son minoritarias, pero moi preocupantes, porque certos discursos da extrema dereita poden darlles sustento. Para min é prioritario erradicalas”, afirma.

Fernández también cree que este apoyo al alumnado debe ser una acción conjunta.“Os centros como o noso, seguramente temos ferramentas, pola nosa propia formación e interese. Pero é necesario que calquera centro educativo dispoña de materiais, protocolos y directrices de actuación. Non se pode deixar este traballo exclusivamente en mans do profesorado que estea dispoñible para levalo a cabo, fai falta apoio institucional”, sentencia.