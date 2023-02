El Gobierno rehúsa relajar criterios para que más centros de salud formen MIR

La necesidad de formar a más médicos de familia es acuciante para atajar el déficit de facultativos que está tensionando la Atención Primaria. Sin embargo, en Galicia solo 100 de los más de 450 centros de salud gallegos pueden impartir esta formación. El resto no cumple con los requisitos que fija el Ministerio de Sanidad, que exige una plantilla mínima de cuatro especialistas en los ambulatorios para convertirse en unidades docentes.

La Consellería de Sanidade lleva tiempo reclamando que se flexibilicen estos criterios. Sin embargo, la nueva orden que prepara el Ministerio de Sanidad para regular la formación MIR de Medicina de Familia mantiene inalterable la exigencia de que los centros de salud cuenten con al menos cuatro facultativos para poder formar a residentes.

El texto de la norma por la que se aprueba y publica el programa formativo de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria se encuentra ahora sometido al trámite de información pública y la Xunta ya prevé presentar alegaciones.

No todos los centros de salud pueden formar a MIR de Familia. Para ser acreditados como unidades docentes deben de cumplir una serie de requisitos que fija el Ministerio de Sanidad. Así se contemplan exigencias que van desde los recursos humanos disponibles en esos ambulatorios a medios materiales, indicadores de eficiencia y calidad o la actividad asistencial.

Dispersión

Desde la Consellería de Sanidade han puesto el foco expresamente en uno de estos criterios: que los centros de salud cuenten con un mínimo de cuatro médicos de familia. Según alegan, este requisito perjudica a una comunidad como la gallega con gran dispersión poblacional, lo que lleva, a su vez, a desplegar un gran número de ambulatorios de dimensiones más reducidas que no llegan a ese mínimo de plantilla estable exigida.

De esta manera solo el 30 por ciento de los centros de salud gallegos están acreditados como unidades docentes, lo que limita la capacidad para formar a un mayor número de MIR.

El gerente de la Agencia Galega de Coñecemento en Saúde (ACIS), Antonio Fernández-Campa, había calculado en el Parlamento que si se rebajase la exigencia a un mínimo de tres médicos por centro de salud ya habría en Galicia otros 40 ambulatorios que podrían acreditarse como unidades docentes y formar a residentes de Familia.

Sin embargo, el borrador de la orden que regula la formación de la especialidad de Medicina Familia y Comunitaria que prepara el Ministerio de Sanidad no atiende la demanda gallega y mantiene que los centros de salud deberán contar como mínimo con cuatro especialistas para ser acreditados como unidad docente.

Enfermeros

Sí varían, sin embargo, las exigencias respecto al mínimo de enfermeros. Hasta ahora se pedía que el centro contara con al menos un profesional especialista en Enfermería Familiar y cuatro enfermeros de cuidados generales. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la especialidad en Enfermería Familiar, sin embargo, es de reciente implantación. Por eso ahora la nueva norma solo requiere al menos dos especialistas enfermeros para dar la autorización para formar a MIR.

Otros requisitos, sin embargo, no solo no se flexibilizan, sino que incluso se endurecen. Así, por ejemplo, el centro de salud que quiera impartir docencia a residentes de Familia debe atender un promedio diario de 5 urgencias diarias –hasta ahora no se fijaba un mínimo– y se eleva del 70 al 80 por ciento el porcentaje de consultas que deben ser resueltas en el ambulatorio sin derivar al hospital.

También se exige por primera vez que el número de reclamaciones por profesional y cupo asignado en los dos últimos años sea menor al 5 por ciento.

El porcentaje de atención programada en el centro de salud debe superar asimismo el 19 por ciento, porcentaje superior al 15 por ciento que se requería hasta ahora.

La Xunta ya ha analizado la normativa que prepara el Ministerio de Sanidad y se ha reunido con los jefes de estudio de las unidades docentes para concretar las alegaciones. Recuerda que en 2018 el Gobierno acordó con las comunidades autónomas flexibilizar los requisitos para poder crear nuevas plazas formativas en la especialidad de Medicina Familiar. “Pero casi cinco años después la primera propuesta del Ministerio para cambiar estas normas no responde al objetivo acordado”, denuncia el departamento de Julio García Comesaña.