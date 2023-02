Profesores, entre la tecnofobia y la tecnomoda

El debate generado por el posible uso fraudulento de chats de inteligencia artificial (capaces de hacer algunas tareas de los alumnos) ha servido para reflexionar de una manera más profunda acerca del modelo de aprendizaje tradicional aún vigente en las aulas. Más allá de buscar métodos para la localización de trabajos plagiados o hechos por una máquina, en lugar de un estudiante, los profesores de Galicia se preparan para incorporar estas nuevas tecnologías como herramientas de aprendizaje. Y también para ofrecer a sus alumnos las claves que les permitan utilizarlas de forma práctica y positiva.

La Consellería de Educación tiene previsto acreditar en competencias digitales a 13.000 profesores este curso y otros 18.200 el que viene. Este periódico ha tenido la oportunidad de hablar con algunos de los ‘profesores de profesores’. Se trata de tres docentes encargados de impartir estos cursos de habilidades digitales a otros maestros, son: Enrique Pérez (Quique), Óscar Rodríguez y Diana Vilas.

“Percibimos muchas sensibilidades en el ámbito de la innovación tecnológica, pero ¿realmente estamos preparados?”, se pregunta Quique. Actualmente los alumnos viven su día a día en un entorno digitalizado. Por ejemplo, siguen sus clases mediante aulas virtuales a través de plataformas de conexión por Internet mientras están malos en casa. Muchos centros cuentan con pizarras interactivas o libros digitales, todo ello forma parte de su realidad, a la que se suma la Inteligencia Artificial. “Estos cambios tecnológicos nos brindan la oportunidad de hacer una revisión constante sobre nuestra profesión. Nos invitan a revaluar, a debatir y a seguir aprendiendo”, explica Diana.

Para estos profesores el problema no está en que las herramientas inteligentes puedan hacer los deberes, sino en que pueden llevar a error a los alumnos. Debido al sesgo propio de las tecnologías de lenguaje natural, caracterizadas por aprender sobre la marcha a través de la interactuación con los usuarios. Por lo tanto, ofrecen respuestas condicionadas por quien les pregunta.

Por eso, estos docentes creen que es tan importante que el profesorado se recicle en un proceso de formación continua y adquiera competencias digitales. “Los maestros gallegos están muy interesados en formarse porque nuestra labor es acompañar al alumnado. Tener conocimientos de Inteligencia Artificial no nos mejora como docentes, lo hacemos porque es una realidad que está entre nuestros alumnos. Siempre es muy costoso transitar hacia nuevos métodos. Pero tenemos que entender que estas nuevas tecnologías tienen un gran impacto en todos los ámbitos, no solo en el educativo”, apunta Quique.

Para todo esto, consideran que la clave es el acompañamiento. “La complejidad de educar va más allá de los contenidos formales, especialmente en las nuevas generaciones. Esta generación es la que más silencios tiene. Esas grandes preguntas sobre los miedos o la vida que antes se solían compartir con amigos, ahora se tapan en silencio y se resuelven en las redes sociales o buscando en Internet”, dice Óscar. El profesor también explica que la única solución es hablar con los chavales porque “hay cosas que se detectan en las aulas, como las dudas sobre la sexualidad, por ejemplo. La red reafirma los argumentos que ya se tienen, ayuda a autoconvencer y eso puede ser brutal”.

Según estos maestros, es precisamente por eso por lo que es tan importante que los docentes aprendan cómo transmitir a sus estudiantes un uso correcto y en positivo de todas estas tecnologías. “Nosotros vemos estos cambios en positivo siempre que haya un objetivo y una finalidad clara. Hay profesores reticentes a aprender a manejarse en este entorno digital. Y muchas veces están abocados a usarlas cuando no se ve una vertiente pedagógica clara”, dice Diana. “Como docentes y como profesores de otros maestros intentamos mantener un equilibrio entre la tecnofobia y la tecnomoda” y aseguran que se trata solo de adaptarse a algo que ya está en la sociedad para intentar hacer su trabajo mejor. “Cuando enseñamos a otros docentes es para que ellos enseñen lo mejor posible a nuestros chavales” que son nativos digitales, por lo que integrar esas tecnologías les parece algo natural puesto que “el impacto a nivel socialización es total y no conlleva que hagan un uso correcto de ellas”.

Así que su responsabilidad y compromiso como docentes es aprender a manejarlas para ayudar a los niños y adolescentes. “Nuestro trabajo es vocacional y de responsabilidad social y eso se nota mucho en el interés del profesorado por aprender y mejorar. La pandemia nos dejó ejemplos de esto. Profesores a punto de jubilarse y que se lanzaron a formarse digitalmente para no perder el contacto con sus alumnos. Esto habla de la responsabilidad de seguir acompañando y ahora debemos hacerlo más que nunca, porque un cambio tan radical en tan poco tiempo, como el uso de las redes sociales como vía de comunicación, conlleva consecuencias profundas. La pandemia solo acortó los plazos pero ya se percibía ”, recuerdan.

Y apuntan que no se le puede pedir solo al profesorado esta adaptación cuando no ha habido una reflexión más profunda en la sociedad acerca de lo que suponen estas tecnologías y la propia Red. “Debe hacerse una reflexión global, los chavales están acostumbrados a las redes sociales, a vídeos de 20 segundos, no tienen la misma concentración en clase. Pero aun así, las nuevas tecnologías no deben despistarnos de lo realmente importante en una sociedad ilustrada: la lectura, la escritura o la propia memorización, la tecnología es una herramienta más”, defienden estos docentes.

“Enseñar tecnologías emergentes a los futuros maestros debe ser un cambio inmediato”

En los planes de estudio actuales de los maestros de Educación Infantil y Educación Primaria, en sus órdenes reguladoras no se incluyen contenidos relacionados con las tecnologías emergentes, como son: la realidad aumentada, la realidad virtual, las analíticas de aprendizaje o la Inteligencia Artificial. Para preparar a los futuros maestros, solo los incluyen algunas universidades, según explica la profesora Carmen Fernández Morante, especialista e investigadora de Tecnología Educativa en la Universidade de Santiago (USC). La profesora pone como ejemplo la propia USC, donde en los planes de estudio de Magisterio sí se incluyen contenidos sobre el uso de redes sociales como instrumento pedagógico, dentro del área de Tecnología Educativa. Son tecnologías que ya no son tan emergentes, pero sobre las que aún es necesario formar al profesorado. Fernández Morante también señala que no es lo habitual, ya que las tecnologías aún no forman parte de los planes de estudio de los futuros docentes, algo que a su parecer “tiene que ser objeto de actualización inmediata”. Lo mismo ocurre contenidos que estudian los futuros docentes de Secundaria, que no tienen “ninguna materia, ni ningún contenido” relacionado con las nuevas tecnologías más avanzadas, como las basadas en Inteligencia Artificial (ChatGPT es una de ellas). Porque, como indica la investigadora, no hay contenidos de ningún tipo relacionados con Tecnología Educativa. Asimismo, la profesora señala que sí se contempla la introducción de contenidos sobre nuevas tecnologías de forma “inminente”, en el marco de la reforma de la profesión docente que tiene en marcha el Ministerio de Educación.