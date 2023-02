Los cheques sociales alivian la crisis de precios a 18.000 gallegos más desde junio

“Está todo por las nubes” resulta una de las expresiones frecuentes en los hogares gallegos a la hora de afrontar la visita a las tiendas de alimentos tras un 2022 que concluyó con un encarecimiento del 16% de la cesta de la compra. En ese contexto, las familias con dificultades económicas para llegar a fin de mes se incrementaron a razón de 88 personas al día desde el pasado verano. Los cheques sociales alivian esta coyuntura para casi 87.000 gallegos, lo que supone un 30% que la cifra del pasado mes de junio: casi 20.000.

En la comunidad, Gobierno y Xunta alcanzaron el pasado mes de enero un total de 34.094 ayudas mensuales, entre el ingreso mínimo vital, que paga el primero, y la renta de inclusión social de Galicia, que corresponde al segundo. Esos cheques permiten afrontar el día a día a un total de casi 87.000 ciudadanos, teniendo en cuenta que cada ayuda llega a hogares compuestos por varios miembros.

Así, el IMV alcanza a 27.844 hogares y 71.635 personas, con datos al cierre de enero proporcionados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. De esta última cifra, 42.727 son adultos y 28.908 son menores. En el caso de la Risga, las pagas alcanzan en la actualidad las 6.250, prácticamente la misma cifra que en verano debido a su incompatibilidad con el IMV estatal, que benefician a alrededor de 15.000 ciudadanos, según la Consellería de Política Social.

El total de 87.000 gallegos que afrontan su día a día gracias a estas ayudas mensuales supone 18.600 más que el pasado mes de junio, lo que representa un incremento de los beneficiarios de casi un 30% a razón de 88 personas más al día desde entonces en un momento de intenso encarecimiento de precios.

El Gobierno subió un 15% a partir de este año la cuantía abonada por el IMV

El Gobierno tuvo que lidiar con esa situación rebajando el IVA de algunos alimentos a final de año y prorrogando la gratuidad del transporte ferroviario, si bien anuló desde enero la subvención de 20 céntimos por litro para el combustible aplicada de forma generalizada a todos los conductores parte del año pasado.

Un dato evidencia el impacto sobre la cesta de la compra de esta crisis, que golpea a las personas más vulnerables. Cada gallego compró el año pasado 50 kilos menos de comida que en 2021, pero pagó prácticamente el mismo dinero.

La Risga y el IMV son similares en su concepción. Se trata de ayudas para familias con rentas bajas y pueden solicitarla aquellos con unos ingresos inferiores a la cuantía que les corresponde de este cheque. El ingreso mínimo resulta más ventajoso que la subvención gallega, especialmente este 2023 en el que sus aportaciones crecerán un 15%.

El IMV abona este año 565,37 euros mensuales a un adulto que viva solo, creciendo a 734,9 para hogares de dos adultos, 859,37 para una familia monoparental con un menor y hasta 1.368 euros con cuatro o más niños, cantidad a la que se unirían 115 euros por cada pequeño que no supere los 3 años, 80,5 si está entre esa edad y los 6 y 57,7 para los mayores de 6.

En el caso de la Risga, la aportación mínima que ofrece la Consellería de Política Social es de 469,2 euros mensuales, a los que se suman 87 euros en caso de que resida un niño en la familia, otros 75 si son dos y 62,4 más a partir del tercero.

“Son necesarias medidas directas para facilitar el acceso a la vivienda” Eloína ingerto - Presidenta de la Rede Galega contra a Pobreza

–¿Por qué han aumentado tanto los beneficiarios de los cheques sociales desde el pasado verano?

–Los datos del ministerio sobre el ingreso mínimo son acumulados y a veces se desvirtúan, pero es cierto que han aumentado. Está llegando a personas en situación de pobreza relativa o severa que no estaban recibiendo ninguna prestación.

–¿Por qué? ¿Por la inflación?

–Por atasco burocrático, porque no la pedían o en algunos casos porque estaban excluidas al incumplir algún requisito y ahora sí pueden acceder. Y es verdad que la inflación ha hecho que muchas familias en situación de clase media o media-baja han visto agravadas sus dificultades para llegar a fin de mes.

–¿Qué perspectiva tienen para el futuro inmediato después de medidas del Gobierno como reducir el IVA de alimentos, que parece que no han tenido un impacto demasiado grande?

–No vemos que se note, no. La perspectiva del primer trimestre es dura porque no hemos visto ninguna medida que mejore, por ejemplo, la situación de acceso a la vivienda, a los que se une que no ha bajado el precio de alimentos. Los problemas se acumulan y cada vez resulta más difícil cubrir los gastos básicos. No va a haber ninguna mejoría.

–¿Existe una bolsa de personas en riesgo de exclusión que crece o se contiene, pero que no se logra reducir?

–En este momento, no se reduce, no. Se está llegando a personas en situación de pobreza para darles alguna cobertura, pero que el nivel de gasto mínimo sigue sin poderse cubrir. Se mantiene la pobreza o incluso se incrementa.

–¿Qué medidas creen que serían más eficaces para revertir esta situación? ¿Mantienen que es necesario recuperar la tarjeta básica para financiar la cesta de la compra?

–Insistimos en la necesidad de recuperar ese tipo de medidas para cubrir gastos directos básicos , sobre todo en familias con niños, y todo lo que vaya directamente a facilitar el acceso a la vivienda y así cubrir gastos de alquiler, que acaban absorbiendo todos los ingresos mínimos que reciben estas familias.