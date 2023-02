Las becas universitarias llegan antes al alumnado pero cae la cifra de solicitudes

Así lo trasladan desde las universidades públicas gallegas, aunque sus cifras, comparando datos provisionales, apuntan a una caída de demandantes (en Vigo y en Santiago) y de concesiones (en las tres): entre todas suman casi 27.000 solicitudes, 2.400 menos que un año atrás, y 17.000 beneficiarios, 2.100 menos. Sobre esa caída, desde la UVigo alegan que la cifra exacta de peticiones aún no se puede confirmar porque este año se hicieron en dos fases: la primera solo revisaba criterios económicos y la segunda, académicos. De hecho, en A Coruña de una a otra se cayeron 440 solicitudes, de 9.412 iniciales a 8.969.

En concreto, desde la Universidade de Vigo explican, con datos provisionales, que este curso contabilizaron 8.010 solicitudes (9.446 un año antes) en la segunda fase, de las que se concedieron 5.326. Añaden que, a 12 de diciembre, ya habían cobrado las cuantías fijas el 100% frente al 75% de los 6.206 beneficiarios un año atrás. En cuantías fijas (matrícula, residencia y renta), el alumnado vigués se repartió este curso 14,8 millones, a una media de 2.779 euros por alumnos con los 400 euros extra que aprobó el Gobierno de suplemento para ayudar a las familias con la inflación.

En la Universidade de Santiago, donde las solicitudes ascienden a 10.013 (11.936 un año atrás) y se concedieron 7.013 (unas 500 menos), también cifras provisionales, manejan datos similares: a 22 de diciembre habían cobrado la parte fija de la beca los 7.013 alumnos, frente a 6.173 de 2021 (el 80% de beneficiarios). Así, sube el montante repartido hasta los 13,5 millones, sin contar el plus, ya cobrado también. No obstante, apunta que falta la parte variable, cuando, tras adjudicar la fija, se distribuyen los fondos que sobran entre el alumnado en función de rendimiento y renta. En Vigo prevén abonarlas este mes.

Finalmente, el alumnado de la Universidade da Coruña solicitó 8.969 becas y se concedieron, por ahora, 4.662. Su estudiantado se ha repartido una cuantía fija de 7,5 millones y desde su servicio de becas trasladan que se ha “agilizado” el pago con el adelanto de la convocatoria alrededor de un mes.

En Galicia, se le deniega la ayuda a uno de cada tres estudiantes, una tendencia similar a otros años.

La Xunta afea al Gobierno que no aclare cómo va a homogeneizar la nueva ABAU





El Gobierno presentó ayer a las comunidades autónomas en la Comisión General de Educación el borrador con su propuesta de Real Decreto para regular las pruebas de acceso a la universidad a partir de 2024. El encargado de trasladarlo a los Ejecutivos autonómicos fue el secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar, y la Xunta también participó en el encuentro para “reiterar” en ese foro las “quejas” que la Consellería de Educación ya hizo públicas el pasado miércoles, tras conocer el plan del Ejecutivo central para la selectividad de los próximos años. En particular, fuentes de la Administración gallega indican que hicieron “especial hincapié en que es preciso homogeneizar las pruebas”. No obstante, lamentan, “el Ministerio no aclara cómo hacerlo”. “Vemos el modelo muy endeble en ese sentido, entre otros aspectos”, señalan desde la Xunta. Además, en el encuentro de ayer Galicia solicitó aclaraciones sobre cuándo se va a poner en marcha el modelo definitivo, dado que el que presenta ahora el Ministerio de Educación tiene vigencia hasta el curso 2027-28, inciden, y “cómo sería”, cuestiones que, apuntan, el departamento que dirige Pilar Alegría no ha concretado. Fuera de ese foro, la ministra se refirió ayer a la reforma de la selectividad en una entrega de premios en Castellón para tranquilizar a quienes cursan ahora 2º de Bachillerato, en el sentido de que este año no hay “ningún cambio respecto a lo que se venía haciendo”. Sí les tocará la reforma a quienes están en 1º. Serán, dijo, “cambios menores” y se irán introduciendo “aspectos competenciales de forma gradual”. “El cambio absoluto lo veremos en verano de 2018”, señaló, en alusión a la prueba de madurez. “Vamos a ir introduciéndola de forma gradual a partir de 2024”, sostuvo. En el encuentro de ayer, el secretario de Estado de Educación informó de que, por ahora, el proyecto para el próximo año mantiene la estructura y el número de exámenes, pero adaptándolos al nuevo currículo. En el texto hay un pequeño matiz respecto al miércoles: en la fase de admisión los estudiantes podrán realizar hasta tres exámenes para subir la nota hasta los 14 puntos. La versión anterior decía “al menos, dos”. El Gobierno defiende que la normativa contó con representantes de estudiantes, familias, comunidades y expertos para la elaboración de la norma.