“Aprendí expresiones coloquiales de inglés con los videojuegos”

Fernando no cumplirá los 18 hasta diciembre, pero su forma de expresarse es la de una persona con un nivel cultural y una capacidad analítica madura, la de una mente privilegiada donde el dominio del inglés es una anécdota más en un expediente lleno de logros. El último de ellos: convertirse en el campeón español de la XVI Edición del concurso de traducción Juvenes Translatores, organizado por la Comisión Europea. Este vigués se ha medido con otros 2.883 participantes, representantes de todos los países de la Unión Europea (UE). Él es uno de los 27 ganadores, el único de España y lo ha conseguido por sus conocimientos, su esfuerzo y su curiosidad. Pero sobre todo por su picardía para enfrentarse un examen como los de los traductores profesionales. La intención de la UE es fomentar el multilingüismo (aunque aún solo reconoce 24 lenguas oficiales y ninguna es el gallego) e inculcar la ilusión por trabajar en las instituciones comunitarias. España ha sido el cuarto país en alumnos presentados (262) y centros participantes (59, entre ellos, el Colegio Plurilingüe Mariano de Vigo), siendo la primera Francia (con 371 alumnos y 79 colegios).

–¿Cuál ha sido tu preparación para este examen?

–Siempre me volqué con el inglés. Tengo el nivel C2 acreditado pero conseguir un lenguaje natural es diferente. Aunque no te lo creas, los videojuegos me han ayudado a aprender a expresarme de manera coloquial. Y siempre que puedo veo mis series en inglés. Siempre piensas que hay alguien mejor, hasta ya que no lo hay, me esfuerzo mucho.

–¿Cómo ha sido enfrentarte a esta prueba?

–Primero eliges los idiomas a ciegas en la fase de preinscripción. En mi caso fue traducir de inglés a español. Y luego, el día del examen (lo realizan todos los países vía telemática al mismo tiempo respetando los usos horarios) vi el texto por primera vez. Era como una obra de teatro. Una conversación entre una abuela, que tenía un móvil nuevo, y su nieto. Había muchas palabras que no entendía pero podíamos usar herramientas como los traductores, diccionarios por ejemplo.

–¿Por qué crees que has sido el ganador de España?

–En la crítica que se hizo de mi traducción se decía que era un texto desenfadado y que yo lo había resuelto con expresiones coloquiales. En lugar de traducirlas literalmente, palabra por palabra, cogía expresiones y pensaba en qué podría decir en español que sonara natural y viniera a decir lo mismo. Hay mucha gente con muy buen nivel de inglés, con familias nativas y con un control absoluto de la gramática. Pero lo que busca la UE es que entiendas lo que quiere decir el autor del texto y que lo interpretes y lo pases a tu lengua lo más natural posible.

–¿Qué otros idiomas te gustaría dominar?

–No hablo otros idiomas pero el chino siempre me ha interesado porque tiene muchos más fonemas vocálicos. Me parece muy complicado y a mí los retos siempre me gustan. Y el italiano, pero no me interesa dominar muchos idiomas, sino solo los que necesite por mi futuro.

–¿Es la primera vez que te presentas a un concurso así?

–De la UE sí, pero participé en el Estalmat Galicia, fue un examen de 400 personas y seleccionaron a 25. Así me gané tres años de clases pagadas de Matemáticas en la Universidad de Santiago. Fui ‘como un campeón’, fueron mis años de 2º, 3º y 4º de la ESO. Y con tres compañeros del colegio, llegamos a las semifinales del programa Parlamento Xove de Galicia especializado en debate, el año pasado. Nos clasificamos defendiendo la creación de una base regulatoria para influencers. Entonces había empezado la guerra en Ucrania, y en la fase final tuvimos que debatir sobre si Europa debería intervenir en conflictos de terceros países. Me costó defender la postura que me tocó por sorteo porque ambas opciones tenían unos argumentos muy buenos y me enfrenté a gente por encima de mi nivel de oratoria. Pero lo hicimos muy bien, éramos un equipo.

–¿Con quién irás a Bruselas el 31 de marzo?

–Aún no lo sé, podría llevar a algún amigo mayor de 18. Es broma, mi profesora de inglés Sonia García seguro. La Comisión Europea invita también a un familiar para que me acompañe, tenemos que hablarlo en casa.

–Si te ofrecen quedarte junto a jóvenes traductores, ¿te quedarás?

–Trabajar en la Unión Europea, trabajes de lo que trabajes, es una experiencia. Yo creo que si me ofrecieran estar allí unas semanas, en verano por ejemplo, diría que sí. Pero mi objetivo no es ser traductor, yo soy de ciencias, a mi las matemáticas me encantan.

–Dónde ves tu futuro, ¿es un lugar o se trata de un proyecto?

–Siempre quise vivir en Italia, como país me gusta mucho. Pero cuando pienso en trabajar, quiero ser ingeniero aeroespacial y el máximo prestigio está en Alemania. Siempre apuntas a lo más alto, pero en España hay oportunidades para quedarse, si se van todos los buenos, no saldremos adelante.