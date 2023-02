“Os nenos son máis flexibles pero aínda segue sendo un insulto chamarse maricón”

“Sen Cancelas. Memorias do arco da vella en Galicia” é unha guía didáctica para centros educativos do Consello da Cultura de Galicia coa que se pretende ofrecer aos docentes ferramentas coas que poder traballar no avance da igualdade de dereitos, así como fomentar un entorno de respecto para acabar coas ameazas e o bullying nas aulas. “Isto non é algo que xurdira agora, senón que xa estaba na historia. De feito, a historia contribuiu a crear ‘armarios historiográficos”, explica a coordinadora da guía, Carme Adán, respecto á diversidade sexual. A guía subliña a importancia dos referentes para abrir esas portas e permitir o desenvolvemento das persoas e pon en valor as experiencias de galegas e galegos reais que loitaron polos seus dereitos. Os seus exemplos son algúns dos grandes extras cos que conta este manual.

–Que ten esta guía que é tan importante para os mozos?

–Ofrece moitos materiales de apoio aos docentes para poder traballar a diversidade sexual no ámbito de Galicia que, habitualmente, é máis descoñecido. É só unha pequena contribución porque en moitas ocasións hai escasez de material e a novidade é que está centrada en Galicia, pero en relación co contexto mundial. Ademais, recolle hitos como o transformismo nas cidades galegas do século XX. Son historias de persoas que foron disidentes, cunha identidade sexual diferente e ademais intentaron modificar a sociedade que as excluía.

–Por que é tan descoñecido?

–Porque sempre que pensamos nos movementos de liberación LGTBIQ+ pensamos nos de Stonewall ou nas primeiras manifestacións de Barcelona ou Madrid e poucas veces pensamos en Vigo o u nas da Coruña, e por iso nós rescatamos fitos galegos.

–Que carencias detecta na formación dos nenos sobre diversidade sexual?

–A diversidade sexual, como calquera outro espazo de igualdade de dereitos entre as persoas, necesita claramente que vaiamos cambiando a mentalidade. Cousas moi importantes coma a Lei pola igualdade de trato e a non discriminación de 2014 do Parlamento Galego ou a Lei do matrimonio igualitario de 2005 o que poñen de manifesto é que existía unha sociedade que discriminaba. E agora estamos nunha sociedade que busca ese recoñecemento e esa non discriminación. E, para iso, a educación é un aspecto fundamental tanto nas familias coma nos medios de comunicación, e a sociedade no seu conxunto e, por suposto, no espazo educativo.

–Os nenos son máis flexibles cos adultos. Non os fai iso máis tolerantes de maneira natural?

–Si, os nenos son máis flexibles, pero aínda segue sendo un insulto entre rapaces chamarse maricón. Hai moitos adolescentes que viven a súa orientación sexual de forma ‘armarizada’. Se comparamos a miña xeración coas actuais, non teñen nada que ver porque os cambios son enormes. Pero o que se busca é a igualdade plena.Non seremos libres ata que acabemos con todas as discriminacións.

–Que opina sobre a Lei Trans?

–Era absolutamente necesario recoñecer os dereitos das persoas que o viven. É certo que a identidade de xénero está moi presente culturalmente, non é sinxelo. Hai quen pensa que hai un modelo social que non se debe transformar. E hai quen cre que as sociedades van cambiando e hai maior liberdade. Pero esta é unha lei que simplemente amplía dereitos e fai cuestionar as identidades de xénero.

–Os colexios de Galicia están preparados para ter nas súas aulas alumnos trans?

–E que xa os temos! Están aquí, con nós. A pregunta é se os profes e as profas estamos preparados. A nosa obrigación é prepararnos para traballar con toda a diversidade. Coma con calquera outra Se temos un alumno con discapacidade intelectual estamos preparados? Temos aulas moi diversas. Aínda que é certo que deberiamos ter máis tempo para formarnos e que moitas veces e unha cuestión da vontade do profesorado

–Os protocolos funcionan?

–No meu centro si, de feito temos unha titora especialista LGBTIQ+. Os orientadores están formados e o protocolo é da Consellería de Educación e é moi claro.

–Nas novas xeracións que se observa respecto a evolución do feminismo? E sobre o machismo na mocidade?

–Agora as mozas teñen moito máis claro, non en teoría, senón na práctica, como defender os seus dereitos. Normalmente sacan mellores notas e teñen claro que o seu proxecto vital non pasa polo ámbito da familia, senón polo profesional ou a combinación de ambos. Non todos, pero como no resto da sociedade,hai rapaces que poden xustificar actitudes como a de Dani Alves, aínda que lles expliques que é un delito. Por iso, traballamos para reverter e eliminar eses estereotipos dende as aulas.