02·02·2023 13:03

Insiste en que las curvas tenían que estar señalizadas y que considera "absurdo" que no se hiciera en Angrois, teniendo en cuenta además que se producía un descenso de velocidad de 200 a 80 kilómetros por hora. "No han querido poner la señal porque no se quería gastar dinero", dice. Y admite que su conclusión es "absurda" como, a su juicio, es "absurdo" lo es también que no se señalizara la curva.