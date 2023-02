El Sergas relaja las penalizaciones a los sustitutos que no atiendan las llamadas para cubrir vacantes

La Consellería de Sanidade suaviza el régimen de penalizaciones a los sustitutos que no atiendan las llamadas para cubrir vacantes. El personal sanitario que está inscrito en las listas de contratación temporal del Sergas debe estar disponible en todo momento por si lo reclaman para cubrir una baja de última hora o reforzar un servicio en los hospitales y centros de salud gallegos. En todo caso, tiene un margen y puede renunciar a coger el teléfono hasta en diez ocasiones a lo largo del mes. Si supera este límite, es castigado y queda excluido temporalmente de las listas. Sin embargo, tal y como denuncian los sindicatos, había aspirantes que agotaban esas 10 llamadas en un solo día, de manera que no eran pocos los profesionales expulsados del sistema de contrataciones.

Pero no sobra personal en el Sergas. Y, por ejemplo, en el caso de Atención Primaria apenas hay médicos de familia disponibles para trabajar en las listas. Es por esta razón que la Conselleria de Sanidade ha decidido relajar el régimen de penalizaciones.

Así, en el caso de llamadas urgentes se realizarán dos como hasta ahora, pero a efectos de penalización solo se contabilizará la primera en caso de que el candidato no coja el teléfono.

En los nombramientos programados se realizarán como hasta ahora tres llamadas, pero serán contabilizadas a efectos de penalización solo cuando entre cada una de ellas transcurran 15 minutos. En caso contrario, si no se respeta ese cuarto de hora de margen, solo computará como “no atendida” una llamada.

Así se acordó en la comisión central de contratación que se celebró el pasado 2 de febrero. La CIG explica que se atiende así su demanda para suavizar el régimen de penalizaciones.

Menos castigo

No es, sin embago, la primera vez que se relajan los castigos a los sustitutos que no atienden o rechazan cubrir vacantes en la sanidad gallega. A raíz de la pandemia de COVID se dispararon las necesidades de personal y se rebajaron las penalizaciones. Así, rechazar el nombramiento que ofrece el Sergas para ocupar una plaza ya no se castiga con un año fuera de las listas de contratación sino que se ha rebajado esta expulsión a solo seis meses.

Pero además si fuese necesario y se agotasen todos los candidatos disponibles la Consellería de Sanidade podrá recurrir incluso a llamar a profesionales penalizados por haber rechazado cubrir vacantes o no atender las llamadas. También se podrán contratar a aspirantes de las listas a los que les corresponda ser admitidos aunque no se hayan publicado los listados definitivos de contratación temporal.

La Consellería de Sanidade plantea incluso la posibilidad de recurrir directamente al Servicio Público de Empleo para encontrar el personal necesario para cubrir vacantes y reforzar el servicio.