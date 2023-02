Los médicos alertan de un aumento de casos leves en Urgencias y piden “un uso racional”

El incremento de patologías respiratorias saturó las Urgencias, sobre todo en los meses de diciembre y enero, pero no todos los casos que llegan a estos servicios están justificados. De hecho, los médicos alertan de que, tras la pandemia, se ha incrementado la demanda de pacientes con patologías leves que acuden tanto a los Puntos de Atención Continuada como a las emergencias hospitalarias. Un dolor de cabeza, la picadura de un insecto o un catarro pueden terminar requiriendo atención urgente. Los facultativos lo atribuyen a las “restricciones” en el acceso a la Atención Primaria y a una mayor preocupación por la salud tras el COVID. Y reclaman a la población “un uso racional” para no detraer recursos a los enfermos más graves.

“Tenemos una incidencia más alta de pseudourgencias, de gente que ahora acude a los PACs por problemas por los que antes se quedaba en casa”, explica el vicepresidente del Colegio de Médicos de Pontevedra y médico de familia, Manuel Rodríguez Piñeiro.

La pandemia fue un punto de inflexión. En el año 2020 se desplomaron las urgencias. Ante el miedo a contagiarse los gallegos evitaron los centros sanitarios. Pero a partir de 2021 la demanda volvió a subir. Y no solo los casos graves, sino también las patologías leves, como reconoce la vicepresidenta de la Sociedad Gallega de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES-Galicia), María Teresa Maza. Según sus cálculos, están atendiendo ahora, en su conjunto, un 8 por ciento más de pacientes en las urgencias hospitalarias que antes de la pandemia. Aunque no se atreve a dar una estimación de qué porcentaje de casos son patologías leves que no deberían haber llegado al servicio de emergencias, Maza admite que han crecido respecto a 2019.

“Se están haciendo usos no adecuados. Hay mucho proceso catarral, que no se pasa de un día para otro, sino que dura a veces una semana. Y lo que hacen los pacientes es ir al médico de familia y si no mejoran, a los pocos días van al PAC y luego a Urgencias del hospital. A veces vienen en varias ocasiones por lo mismo. Y estos catarros se pasan cuando toca”, explica la vicepresidenta de SEMES-Galicia.

"Hay que usar el sentido común. Se están restando recursos a enfermos más graves" Maite Maza - Vicepresidenta de SEMES-Galicia

Con ella coincide el vicepresidente del Colegio Médico de Pontevedra y secretario xeral de O’Mega. “Se incrementó de forma importante la demanda por parte del usuario. Antes tenías un dolor de cabeza y te tomabas un paracetamol. Ahora por cosas muy sencillas requieren ya atención urgente”, señala Manuel Rodríguez Piñeiro. A modo de ejemplo, cuenta: “te ha picado una avispa y se te hincha una mano, pues a los diez minutos ya están en el PAC”.

Causas

Sin embargo, los médicos no culpan a los pacientes de estos “usos no adecuados” y se muestran comprensivos. Por eso, rechazan hablar de un “abuso” de las urgencias por parte de la población.

“El COVID ha dejado una situación psicológica en la población de cierta paranoia. Hay que entender que sienten cierta ansiedad y por eso buscan ayuda inmediata”, esgrime Manuel Rodríguez Piñeiro.

A esto hay que añadir las “restricciones” en el acceso a Atención Primaria tanto por el incremento de los días de espera para conseguir cita con el médico de cabecera como por la extensión de la cita telefónica.

Además, en el caso de la atención hospitalaria la vicepresidenta de SEMES-Galicia apunta que algunos pacientes recurren a Urgencias “porque creen que hay más medios y que se le van a hacer más pruebas”. “Y no es así, muchos de esos casos deben ir al médico de cabecera”, señala. Por eso apela al “sentido común” y recalca que “se le restan recursos a enfermos más graves”.

Reunión con sindicatos

Detrás de este aumento de casos leves en las Urgencias está el colapso en la Atención Primaria debido al déficit de facultativos. Precisamente la Consellería de Sanidade convocó para el próximo miércoles, día 8 de febrero, la Mesa Sectorial del Sergas, en la que abordará con los sindicatos (CIG, CCOO, CSIF, Satse y UGT) la situación de la Atención Primaria y medidas a implantar. Se discutirá la propuesta de la Xunta para ampliar a 72 años la edad de jubilación de los médicos de familia. También se abordará la flexibilización para trabajar en la privada y la petición de los facultativos para que no les retiren el complemento de exclusividad si compagina su trabajo en la pública con otro al margen del Sergas.