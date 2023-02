El retraso académico viene de lejos

La modalidad de clases online a través de plataformas educativas que se implantó durante la pandemia dejó en evidencia un problema persistente en Educación desde hace décadas: el uso continuado de metodologías clásicas ha provocado un vacío en el aprendizaje, en donde solo los alumnos con más herramientas personales y apoyo familiar han sido capaces de llenar durante los meses del confinamiento.

Tres años después de empezar la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, surgen informes que apuntan a un posible retraso en el aprendizaje de los alumnos. Es el caso del publicado por un grupo de investigadores de la universidad de Oxford, donde se concluye que los estudiantes “perdieron alrededor del 35% del aprendizaje de un año escolar normal”, después de valorar el nivel académico en distintas etapas educativas de 15 países, entre los que se incluye España.

Los profesores gallegos apuntan al modelo educativo clásico que se mantiene en muchas aulas como base del problema. Métodos como el sistema de cátedra, por el que los estudiantes pasan horas escuchando al maestro y cogen apuntes. “Hay que aumentar el nivel de exigencia”, afirma el profesor y psicopedagogo Tomás Mañas, que piensa que el nivel educativo es cada vez más bajo. “Se necesitan buenos criterios de evaluación y cambiar el estilo de enseñanza desde la ESO. Los alumnos deben acostumbrarse a buscar fuentes, deben aprender a investigar y tener criterio propio”, explica.

Hay una distancia enorme entre lo que dice la Ley de Educación, basada en criterios prácticos, y lo que se aplica en los centros de enseñanza. “Es el mismo modelo de hace 50 años, mientras la Ley habla de las competencias que deben adquirir los alumnos, la mayoría de los docentes siguen trabajando por contenidos”, afirma el profesor de Primaria Manel Rives. Esto provoca un problema en cursos superiores en los que los alumnos educados con modelos de aprendizaje que les permiten probarse a sí mismos y desarrollar sus capacidades, se encuentran con un proceso selectivo que definirá su futuro totalmente teórico, como la prueba de acceso a la universidad (EBAU).

“Y en el caso contrario, en las facultades a diario nos encontramos con alumnos de tercero y cuarto que preguntan si en el examen entra todo lo visto en clase o solo lo que pone en el Power Point. En carreras como Psicología o Magisterio, donde la investigación no cesa, deben leer artículos académicos en inglés y se quejan. Y los hay que al hacer un trabajo académico no entienden que debe seguir los criterios de citación adecuados y no hacer plagio. La pandemia solo ha sido la puntilla, los problemas de base en educación ya venían de antes”, explica Tomás.

“La pandemia solo exagera las necesidades no cubiertas antes. Estamos enfocando mal el aprendizaje de nuestros alumnos hacia los contenidos” sostiene este experto que pone especial énfasis en la importancia de cuidar la salud mental de los alumnos en todos los niveles, “si estás mal emocionalmente, no puedes ir bien académicamente. Es muy difícil hoy en día ser joven, tienen facilidades pero no se hacen resilientes porque las familias les protegen y no se crían en la frustración” además de las exigencias sociales, explica.

Los profesores señalan “el sesgo emocional”dejado por la pandemia como otro de los principales escollos al aprendizaje. “El rendimiento académico no ha variado mucho, siempre ha habido alumnos más brillantes que otros y con un ambiente sociocultural más favorable, pero no creo que la pandemia retrasara demasiado el aprendizaje. Afectó más a nivel emocional”, responde el profesor de Secundaria Xosé Manuel Atanes, quien apunta que se tiende a creer que antes era todo mejor. “En la EGB había retraso en el aprendizaje y cosas peores, como chavales que se ponían a trabajar con 14 años cuando no eran buenos estudiantes”, dice en la misma línea Manel Rives.

La familia es determinante

Los vaticinios sobre las consecuencias en la educación provocadas por la pandemia se cumplieron pero solo en parte. Se creía mejor preparados para afrontar la situación a los alumnos de cursos superiores al considerarlos más autónomos; sin embargo, ha sido más una cuestión del entorno socioeconómico en el que estaban inmersos los estudiantes que de edad. Así se desprende el motivo por el que los alumnos fallan más en asignaturas como Matemáticas, ya que depende de que alguien en la familia pueda explicárselo en casa, frente a la lectura.

El acceso a Internet y manejo de ordenadores también marca diferencias entre ellos. El informe del grupo de Oxford los llama “déficits persistentes de aprendizaje” caracterizados por ser “difíciles de compensar” y tender a “persistir a largo plazo”. Pero también valora el estancamiento de este retroceso como un éxito en las medidas tomadas durante la pandemia para continuar con las clases.