25·01·2023 10:39

"ASFA es un sistema de apoyo, no un sistema de seguridad intrínseco. Es de apoyo, de supervisión de la actividad maquinista, pero también protege, aunque no es comparable al ERTMS. EL ERTMS es responsable de proteger al tren y esa equivalencia no la he encontrado en el ASFA, que no protege al tren, porque eso es responsabilidad del maquinista", declara el perito, que forma de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, ante las preguntas ya del primer abogado de las víctimas.