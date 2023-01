La herramienta de inteligencia artificial ChatGPT ha dejado boquiabierto a medio mundo en las últimas semanas. Miles de usuarios se han animado a poner a prueba el chatbot lanzado por OpenAI y la aplicación conversacional se ha mostrado capaz de manejar cantidades ingentes de información para mantener conversaciones coherentes sobre los temas más variopintos. También ha demostrado que puede elaborar textos creativos.

Sin embargo, el chat todavía dista de ser un compendio de todo el saber humano. Para empezar, su base de datos se alimenta de la información volcada en internet, lo que ya de por sí impone un sesgo. Además, la herramienta, en su estado actual, trabaja con lo recopilado hasta 2021 y no se sigue actualizando con lo que se ha subido a la red desde entonces. Así que su fuerte no es la actualidad.

Esas carencias han aflorado en un pequeño cuestionario sobre política gallega al que se ha sometido al ChatGPT. No ha superado la prueba. La primera pregunta era imposible para la herramienta, por una simple cuestión cronológica: el presidente de la Xunta en 2021 todavía era Alberto Núñez Feijóo y esa fue su respuesta. Más llamativo, en cambio, es que no supiese quién es su vicepresidente durante 13 años y, a la postre, sucesor, Alfonso Rueda.

"No puedo determinar a quién se refiere exactamente con el nombre "Alfonso Rueda" sin más contexto. Por favor proporcione más información". Cuando se le dice que es un político gallego, la respuesta no mejora: "Hay muchos políticos con el mismo nombre y no puedo identificar cuál es el correcto sin más contexto". No se puede decir que, antes de 2021, no hubiese información en internet sobre al actual presidente autonómico.

Curiosamente, ChatGPT no conoce a Rueda y tampoco a Valentín González Formoso, que es alcalde de As Pontes desde 2007 y de presidente de la Diputación de A Coruña desde 2015; pero sí identifica a la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y también al ex secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero. Es decir, sabe más de los líderes de la oposición que de cargos institucionales.

Otros referentes

Sobre otros dos referentes políticos gallegos, Yolanda Díaz y Xosé Manuel Beiras, el chatbot se extiende un poco más y traza de ellos una breve biografía política.

Preguntada por el alcalde de Vigo, la herramienta de inteligencia artificial aclara que no puede responder porque no cuenta con información posterior a 2021. Luego, si se le cita a Abel Caballero, sí que lo identifica como regidor, aunque lo sitúa en el cargo desde 1999, ocho años antes de que tomase el bastón de mando.

Por último, se le ha pedido a ChatGPT que indique quién es el político gallego más relevante. Esta ha sido su respuesta: "Es difícil determinar quién es el político más importante de Galicia ya que depende de la perspectiva y los criterios utilizados. Sin embargo, en términos de poder político y presencia mediática, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, es considerado uno de los políticos más influyentes y reconocidos en la región".