Galicia, comunidad líder en crecimiento de vivienda turística

En solo dos años, entre 2020 y 2022, Galicia ha aumentado su oferta de vivienda turística en 3.418 nuevos alojamientos, lo que representa el crecimiento más alto de toda España. Se coloca así, por delante de Canarias y Andalucía, dos comunidades autónomas sobre las que siempre ha pesado una gran demanda de plazas vacacionales. En números absolutos, la pugna por la ocupación turística sigue librándose entre la comunidad andaluza, las islas y Levante. Sin embargo, Galicia coge impulso situándose en el sexto puesto nacional con 15.966 viviendas turísticas registradas, según datos de Instituto Nacional de Estadística (INE) y adelantando a Madrid, que registra un par de cientos menos. Galicia crece así de manera sobresaliente respecto a la caída de comunidades tradicionalmente turísticas como la Comunidad Valenciana, Baleares y la Comunidad de Madrid. Y frente al desplome que presenta Cataluña al haber perdido 14.000 viviendas de uso turístico en los dos últimos años.

Los visitantes que llegan a Galicia poseen un perfil muy variado. A diferencia de otras comunidades, no se puede atribuir su llegada a un sólo motivo como la clásica búsqueda de sol y playa. Es significativa la comparativa con otras zonas de España con características aparentemente similares, como los territorios que conforman la España Verde y que se corresponden con las comunidades bañadas por el Cantábrico. Galicia concentra el 55% de las nuevas viviendas turísticas registradas desde 2020, el doble de lo que representa Cantabria (22,78%) o Asturias (19,89%). Fuera queda el País Vasco, que se descuelga de los destinos del Norte al haber aumentado de forma muy sutil su oferta de vivienda turística en los últimos dos años, solo representa el 1,55% de estos nuevos registros.

Dentro de este grupo de homólogos, Galicia sigue liderando su oferta en relación a las plazas turísticas con 85.282 plazas disponibles en viviendas vacacionales que están disponibles todo el año. Cantabria es la inmediatamente siguiente dentro de las comunidades norteñas y su número de plazas no llega a las 31.300. En el global de España, Galicia se sitúa en un sorprendente sexto puesto, solo por detrás de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y las islas Canarias y Baleares. Estas últimas, inmediatamente anteriores en oferta de plazas, duplican su oferta con respecto a la gallega. Sin embargo, la afluencia turística a Galicia registrada desde la pandemia, parece marcar una tendencia que se mantendrá al alza en los años siguientes y que exigirá una respuesta rápida para acoger al tráfico en aumento de turistas que buscan dónde dormir. y que también, contribuyen a ampliar el periodo considerado típicamente vacacional y cambian el modelo turístico. La temporada alta gallega ya no se ajusta a la época estival junio-septiembre. Los visitantes solicitan alojamiento entre finales de abril y mediados de octubre. Algo que ha contribuido a aumentar la oferta de plazas en Galicia.

“La comunidad está de moda, los turistas han descubierto su atractiva combinación”

Dulcinea Aguín | Presidenta de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia

Si bien es cierto que ha aumentado considerablemente la demanda de plazas turísticas en Galicia, también lo es el problema del acceso a la vivienda para quienes residen en la comunidad, así lo avisaba el Foro Económico Galego hace unos días, especialmente para los jóvenes gallegos. Y en medio de esta problemática, crece el número de viviendas para uso turístico tanto en las ciudades como en el rural.

“La provincia de Pontevedra supone el 50% de las viviendas de uso turístico de Galicia, solo Sanxenxo tiene 2.500 registradas”, comenta la presidenta de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga), Dulcinea Aguín, que no cree que el mercado deba elegir entre turismo y alquiler. “El alquiler vacacional tiene que cumplir con una normativa exigente, aunque menos que en otras zonas de España”, explica recalcando el conocimiento por parte de la Administración ya que se trata de un registro de actividad formal. Igualmente recuerda que Galicia cierra en invierno, “ha cambiado el modelo de alojamiento porque el modelo turístico también lo ha hecho. No hay hoteles ni pensiones suficientes fuera de la temporada de verano”, explica. Los turistas tienen perfiles muy distintos, los hay que vienen a trabajar y los que vienen a disfrutar, “Galicia está de moda, la gente ha descubierto su atractiva combinación”, dice Aguín. Buscan el mar y la montaña, la gastronomía, la historia, “ya no es el peregrino de siempre este turista busca calidad y comodidad como en su casa, aprovecha el fin de semana y viaja todo el año”, afirma Aguín que señala también la importancia de los eventos deportivos.