Cerca de tres intensas horas duró la reunión que el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, mantuvo ayer con los alcaldes del distrito sanitario de Pontevedra en la sede de la Xunta en la capital provincial, un encuentro excepcional en el que les informó de la situación de la sanidad pública y en la que los regidores tuvieron la oportunidad de trasladarle los problemas que presenta en este ámbito cada concello. El conselleiro estuvo acompañado por el gerente del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, José Flores, y el delegado territorial de la Xunta, Luis López, pero, tal y como estaba previsto, no acudió el presidente, Alfonso Rueda, cuya presencia reclamaban los partidos de la oposición a nivel autonómico.

Las sensaciones al término de la reunión fueron diferentes, y mientras desde las filas del PSdeG-PSOE la palabra más repetida fue la de “decepción” y desde las del BNG de falta de reconocimiento por parte de la Xunta de un problema muy serio, los alcaldes del PP, aunque reconocieron que la situación no es la más deseable, valoraron el esfuerzo desde la Consellería de Sanidade y la gerencia del área sanitaria.

En el encuentro, básicamente, García Comesaña les informó de las cifras de plazas de profesionales creadas en los últimos años en el distrito sanitario, así como de cifras presupuestarias. Asimismo, en declaraciones a la prensa, quiso trasladar a la ciudadanía “que trabajamos todos los días para que sigan teniendo la mejor asistencia sanitaria”. “La población gallega puede estar tranquila con un atención de calidad en sanidad”, resumió. “Están perfectamente atendidos, tanto en Atención Primaria como en hospitalaria”. Reconoció que, en todo caso “todo se puede mejorar” y que “trabajamos todos los días en ello, sobre todo para que eso mejore en Atención Primaria”.

Respecto a las cifras transmitidas a los alcaldes, el conselleiro indicó que “en esta área sanitaria en los últimos cinco años trabajan 265 personas más, como si añadiésemos un hospital comarcal más”.

“Reconocemos, porque no lo podemos ocultar, que en Atención Primaria nos faltan un número de médicos que nos gustaría que fuese menor. Concretamente, 16 en los Puntos de Atención Continuada (PAC) y ocho en atención ordinaria”, indicó.

Quiso subrayar el “esfuerzo grandísimo” que está realizando el resto de la plantilla sanitaria para cubrir estas ausencias con prolongaciones de jornada. Por ello apoyó las iniciativas que reconozcan ese esfuerzo a nivel económico. “Todo lo que esté en nuestra mano, lo haremos”, dijo.

En esta línea, destacó que uno de los objetivos principales es “conseguir que todos los MIR que formamos en el área se queden con nosotros”.

Temor a no tener facultativos

Entre las cuestiones que los alcaldes trasladaron al conselleiro de Sanidade destaca el miedo a quedarse sin médicos. Sobre el temor a que en algunos concellos pierdan facultativos, Julio García Comesaña reconoció que “la gente voluntariamente puede ir a trabajar donde quiere; nosotros ofrecemos todo lo que está en nuestra mano para que se queden”.

Sobre las líneas de trabajo para intentar captar al mayor número posible de facultativos, el conselleiro destacó el esfuerzo para posponer jubilaciones hasta los 72 años, como ocurre en el ámbito de la judicatura.

“Vamos a trabajar en la entrada de más médicos. Galicia es la comunidad autónoma que más plazas MIR generó y las centró en Atención Primaria. Galicia incrementa este año 65 plazas más en Primaria para alcanzar las 207. No podemos formar a más. Pedimos al Ministerio que se modifiquen los criterios en centros donde ahora no es posible. El pasado lunes nos llegó un borrador al respecto, pero aún así no estaría operativo hasta dentro de dos o tres años”, se lamentó.

Concluyó con duras críticas a las declaraciones que por la mañana había hecho el secretario xeral de los socialistas, David Regades: “Los datos son tercos y los gallegos conocen la situación”.