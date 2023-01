Corredor Atlántico: Los puertos exigen sus enlaces como condición para el éxito del Noroeste

“Los puertos necesitamos este corredor para estar en el mismo vocabulario que nuestros colegas europeos”. El presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón, Laureano Lourido, puso voz a sus homólogos de Vigo, A Coruña y Avilés para resaltar como imprescindible la conexión ferroviaria de sus polos para que el Corredor Atlántico del Noroeste no nazca cojo.

Los intereses comunes de todas las terminales presidieron los discursos de esos cargos portuarios durante la mesa redonda “El Noroeste en el logística nacional e internacional”, que moderó la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez.

Los puertos copan la mitad del tráfico de mercancías que sale de Galicia en vagones ferroviarios, porcentaje general situado entre el 4 y el 5%, a distancia del 18% alcanzado por Alemania y del 11% de media europea, según expusieron los asistentes.

Estos enlaces, además, constituyen una necesidad no solo para el empresariado y población del Noroeste, sino del resto de España para lograr una mayor competitividad en su acceso al mercado americano, como destacó Jesús Vázquez Almuíña, presidente del puerto de Vigo.

Este alertó de los problemas propios del principal polo industrial de Galicia. “Vigo sigue hipotecado porque no está contemplada la conexión con la terminal de Bouzas”, lamentó. “Si no está conectada, habrá dificultades para Vigo y para todo el Corredor Atlántico, que no tendrá la carga necesaria para hablar de competitividad”, añadió el exconselleiro.

Mientras, el puerto exterior de A Coruña, en Punta Langosteira, dispondrá en 2026 de enlace ferroviario. “Los puertos tenemos mucho que crecer y que ofrecer”, sostuvo.

El futuro centró la intervención del responsable del puerto de Avilés. “Para el futuro de la actividad económica, necesitamos, aunque ahora no sea fundamental estar plenamente integrados en esta red”, clamó Santiago Rodríguez después de que Lourido mostrase su preocupación por “el riesgo de que el corredor no sea una realidad en un plazo razonable”.

También intervino Juan Diego Pedrero, presidente de la Asociación de Empresas Ferroviarias Privadas, quien urgió a Francia a acelerar sus obras que conectarán con los corredores españoles y lamentó las “desafortunadas declaraciones” del lobby del Mediterráneo pidiendo postergar el Corredor Atlántico en beneficio propio.