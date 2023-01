Los 'malos humos' de los gallegos dejan un reguero de sanciones

El Sergas considera el tabaco “una de las mayores amenazas” para la salud pública y lo presenta en su web como “la primera causa evitable de mortalidad y morbilidad”. A pesar de ese aviso, la última encuesta realizada en Galicia por el Plan Nacional sobre Drogas en población adulta, recién difundida, muestra que es un hábito todavía muy consolidado en la comunidad: casi uno de cada tres gallegos de entre 15 y 64 años se declara fumador diario y a eso se suma que los datos advierten de un adelanto en la edad en que los adolescentes flirtean con la sustancia a los 16,6 años. En ese contexto, además, existen fumadores que no siempre respetan las normas y fuman donde no pueden o, al revés, locales obligados a exiliar el humo de sus interiores que hacen gala de una tolerancia que la ley condena.

De hecho, fumar donde no está permitido o consentir que alguien lo haga en lugares donde no está autorizado, junto a no contar con la señalización obligatoria en los establecimientos que la exigen o que esta sea incorrecta, constituyen las infracciones más frecuentes con las que se tropiezan los servicios de inspección de la Consellería de Sanidade o las fuerzas de seguridad. Según el último informe facilitado por las autoridades sanitarias gallegas, relativo a 2021, una de cada cuatro inspecciones desemboca en expedientes sancionadores.

Inspecciones

En total, las cuentas de la Xunta elevan las inspecciones en 2021 a 677. El 23% de ellas que conduce a la apertura de un expediente que puede acabar en sanción –las graves, están penalizadas con un mínimo de 601 euros– se traduciría en una media de tres casos semanales.

Desde el Sergas explican que los motivos de infracción más frecuentes fueron: “fumar en lugares donde está prohibido” (el 43,24% del total), “permitir fumar en lugares prohibidos” (un 28,82 por ciento) y la “señalización ausente o incorrecta” (en un 21,62%).

En el programa de seguimiento de las medidas sanitarias frente al tabaquismo, que atañe tanto al consumo como a la venta o a la publicidad, están implicados desde los servicios de inspección de la Consellería de Sanidade a los agentes policiales, pasando por la propia población, que puede presentar quejas. En concreto, en 2021 el Sergas contabilizó cuatro reclamaciones y a ellas se sumaron las 677 inspecciones. Estas, en su gran mayoría, 507, fueron de oficio, seguidas de las remitidas por los cuerpos de seguridad, 165, y cuya colaboración destaca la Administración.

Balance de expedientes

El balance final de 2021 lo conforman 158 expedientes sancionados, si bien la Xunta advierte de que cada uno puede incluir más de una infracción. Entre ellos se encuentran 79 casos vinculados a infracciones graves –como que el dueño de un bar consienta que se fume donde no se puede–. En sus cuentas, Sanidade menciona 84 expedientes iniciados y finalizados en el mismo año 2021 y otros 74 que se habían iniciado en años precedentes, pero se concluyeron en 2021.

Son cifras muy inferiores a las de 2020, cuando, en plena pandemia y pese a las restricciones de movimiento y cierre de locales, Sanidade informó de 200 expedientes que acabaron en multa iniciados durante ese mismo año. El dato de 2021 es casi un 60% inferior, pero también las inspecciones descendieron un 40%.