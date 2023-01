Galicia copa el 65% de fondos solidarios sin gastar en todo el Estado: roza los 62 millones

A mediados de noviembre, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, censuró la falta de agilidad del Gobierno central a la hora de transferir los fondos Next Generation procedentes de la Unión Europea, maná del que solo había cedido una cuarta parte de los 1.285 millones de euros correspondientes a Galicia. Las prisas derivaban de la necesidad de emplear esos recursos para contribuir a la reformulación de la economía actual hacia un modelo verde y sostenible. Sin embargo, Galicia se sitúa como primera comunidad en fondos sin gastar procedentes del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI). De los 96,78 millones sin ejecutar que suman las diez autonomías que reciben estas partidas “solidarias”, casi 62 corresponden a la Xunta.

Este es el balance del año pasado realizado por el Ministerio de Hacienda sobre el FCI, un fondo creado en 1980 para compensar los “desequilibrios” territoriales y del que gozan tan solo las arcas de diez comunidades, entre la que se encuentra Galicia. El dinero que no se puede ejecutar cada año no se pierde, sino que se mantiene hibernado bien hasta que encuentre el fin para el que estaba destinado, bien otro que cada gobierno autonómico estime oportuno.

En la lista de beneficiarias de este fondo, se encuentran, además de Galicia, Andalucía, Asturias, Cantabria, Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Canarias, Extremadura y Castilla y León, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Cinco de esas autonomías cerraron el año pasado con el balance a cero, es decir, aprovecharon cada céntimo de estas partidas para invertir, fundamentalmente, en obra pública, tanto en infraestructuras como en centros de salud o colegios. Galicia cuenta con casi 62 millones pendientes, frente a los 15,5 de Canarias, los 10 de Murcia, los 9,2 de Extremadura y los 0,8 de Cantabria.

¿De qué año proceden esos fondos? Cuando el PP de Alberto Núñez Feijóo llegó a la Presidencia de la Xunta en 2009 se encontró una bolsa de 198 millones de euros sin ejecutar por parte del bipartito PSdeG-BNG correspondientes al FCI. Entonces, estalló la crisis financiera global tras la quiebra del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers, que tumbó la economía mundial como un castillo de naipes. Poco a poco, el Ejecutivo que presidía el PP, que mantiene desde entonces el mando de la administración gallega, fue recurriendo a esas partidas para compensar los recortes presupuestarios, que hicieron que llegase a contar con 2.000 millones menos que en la actualidad.

El grueso de los fondos pendientes de gastar por la Xunta deriva de 2020, el año en que irrumpió la pandemia de COVID-19. Ese ejercicio, la dotación ascendió a 42,5 millones, de los que están sin ejecutar 30. De los 38,5 del año 2021, restan 14,2; y de los 39,3 del año pasado, quedan aún sin gastar 17,2. A esa cantidad se añaden 200.000 euros de 2011 y la misma cantidad de 2012, según el último informe divulgado por el Ministerio de Hacienda.

Las inversiones en sanidad y carreteras copan la mayor parte del dinero que aguarda todavía en cajón de la Xunta procedente de las arcas estatales, debido, en el primer caso, a retrasos en los proyectos. La inversión más afectada se refiere a la ampliación del hospital Montecelo de Pontevedra, que solo el año pasado recibió 39,3 millones procedentes tanto del fondo de compensación como del complementario, que es un añadido del principal. De esa cantidad, quedan pendientes 17,1 millones, según la documentación del Gobierno central.

En 2021, también queda dinero pendiente en el área sanitaria. De 9 millones del plan director del hospital de Ourense, aún no se han gastado 6,75, mientras que en el de A Coruña, son 6 de 7,5. En total, la sanidad cuenta aún con 14,2 millones a la espera de ser invertidos, de os que 750.000 corresponden a obras en el centro de salud vigués Olimpia Valencia y la misma cantidad, en el de Lalín-Deza.

En el caso de 2020, las mejoras en conservación de carreteras y mejoras puntuales copan la práctica totalidad de los 30 millones sin ejecutar.

La Consellería de Facenda alega que adapta la ejecución del FCI a sus actuaciones sin temor a perder dinero. “El Fondo de Compensación Interterritorial no es como los fondos europeos; se trata de fondos que, aunque no se ejecuten en su anualidad, no se pierden”, explican desde el departamento dirigido por Miguel Corgos.

El grueso de estas partidas se dirige a contribuir a la construcción de hospitales y centros de salud, por lo que se irán gastando a medida que se certifiquen obras. “La Xunta está destinando los recursos de este fondo a blindar y garantizar el funcionamiento de las grandes infraestructuras sanitarias públicas de Galicia que está impulsando. Por lo tanto, su ejecución está siguiendo el ritmo de la construcción de los grandes hospitales”, finaliza.