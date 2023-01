“A alternativa ao PP ten a dificultade de construírse sobre dúas patas: PSOE e BNG”

A unión fai a forza, tamén en Europa. O expresidente da Xunta Emilio Pérez Touriño asina nun libro un alegato a favor da UE no que insta a seguir afondando nese espazo, mesmo coa introdución do pilar fiscal que lle falta. Polo de agora, esa entente sobreviviu a varias crises e axudou a saír delas. En “El horizonte europeo” reflexiona sobre a posibilidade dunha socialdemocracia “renovada” nunha UE que progrese na súa federalización. Presentará a obra en Vigo convidado polo Ateneo Atlántico o martes día 24, ás 19.30 horas na Biblioteca da Escola Municipais de Artes e Oficios.

–Presentou este seu libro como “unha alegación europeísta a prol dunha UE unida”. Sobrevivirá a UE ás crises que a ameazan?

–Paradoxicamente a invasión rusa de Ucraína, que pon patas arriba o taboleiro xeopolítico e que arrastra a crise económica e social que vivimos, fortalece certo sentido de identidade europea na ciudadanía. Nas dúas últimas décadas, con grandes crises, a da gran recesión, a pandémica e a guerra, a resposta europea foi decisiva para superalas. Pero Europa aparece limitada porque non ten todos os elementos fiscais: non hai ingresos comúns, nin Tesouro público, non hai uns instrumentos necesarios para ter capacidade de resposta aos desafíos.

–Cales serían eses desafíos?

–Vivimos nun mundo cargado de incertidumes, de riscos pola inseguridade económica, o crecemento da desigualdade, derivados do medo ao outro, a guerra... En definitiva, incertidumes que conlevan respostas de carácter populista, de replegarse sobre si mesmos. Eu creo que é ao revés: fan pór en valor a necesidade de reforzar a densidade democrática de cada Estado e da UE e a capacidade do modelo social europeo, que debe ser un referente.

–E para iso farían falla eses instrumento fiscais que dixo.

–Teño para min a necesidade de avanzar no federalismo e en introducir ese pilar fiscal que nos falta. Non é doado, pero son optimista. A COVID puxo de manifesto de forma agresiva que necesitamos da regulación e da intervención das políticas públicas e hai un espazo para tratar de camiñar nese terreo. Na medida en que o Estado nación se debilita, ese espazo o ten que xogar ou a UE malia os seus límites.

–Valería para España esa federalización da que fala?

–-Son cousas diferentes. Se ollamos cara o interior do Estado, o termo crea recelos, pero o que significa federal é unir. Creo que en España, con dificultade –o momento non é ilusionante nese sentido–, cunha mirada máis de fondo, teremos que buscar unha saída dese tipo, que é en definitiva reforzar o xa conseguido co Estado das Autonomías. Que quero dicir? Podemos pensar nun mellor recoñecemento do carácter nacional dalgunhas comunidades que así o reclaman; nunha mellor delimitación do mapa competencial; en mellorar, e moito, o financiamento. Pensar, polo tanto, nun mellor recoñecemento de todas as singularidades que compoñen o Estado. Pode haber un apoio maioritario en todas as comunidades de traballarmos nesa dirección.

–Cando deixou a política, dixo que sempre estaría a disposición do PSOE, pero nunca en primeira liña. Segue cómodo nesa decisión ou téntalle ter máis influencia?

–Pensei que tiña que dar un paso a un lado e que lles correspondía a outros asumir a responsabilidade de ser unha alternativa de cambio e de futuro para este país. Fixen o que tiña que facer e síntome cómodo.

–Dende esa posición de observador, como ve ao PSdeG?

–Se un observa o acontecer de Galicia entre 2009 e 2019, perdemos peso e papel en todos os terreos. Cando veñan as eleccións autonómicas, serán 15 anos de goberno dun mesmo partido. Isto fai pensar na necesidade dunha alternativa. Na sociedade galega, empresas, cultura, investigación..., temos unha potencia que non se está a traducir na capacidade de actuación e na resposta política. O que pasa é que non é moi doada esa reposta, necesitamos que as dúas grandes correntes alternativas ao espazo conservador, a socialdemocracia representada polo PSdeG e o nacionalismo, sexan capaces de crear ese espazo de referencia alternativo e que os cidadáns o poidan apoiar e vexan a necesidade de facelo. Creo que o PSdeG está camiñando nesa dirección.

–Considera vostede posible a reedición dun goberno bipartito?

–Claro que é posible esa alternativa e é necesaria, ao meu modesto modo de entender, pero esa alternativa sempre terá, entre comiñas, a dificultade que ten construírse sobre dúas patas. Se en Galicia pode haber un cambio e necesitamos ese cambio. ten que vascular sobre que haxa unha oferta socialista capaz de gañar a confianza de que esa responsabilidade maior, esa presidencia na gobernación do país, vai ser dende unha perspectiva socialdemócrata, galeguista e federalista. Para iso necesitamos unha política de colaboración, de lealdade e de entendemento co nacionalismo e nesas temos que seguir traballando.

–E que se aprendeu daquela?

–Que é posible o cambio e que na etapa de gobernación conxunta é fundamental a lealdade, a cooperación e poñer en valor o común, non o que te diferencia.

–Hai quen acusa ao PSdeG de perder parte do carácter galeguista que vostede mencionou antes e vivir pendente de Madrid.

–Agora veñen as municipais, nas cales o PSdeG sempre tivo unha forza moi grande. Basta ver a forza que ten en moitas cidades e pobos de Galicia, empezando por Vigo. Por que? Probablemente porque somos quen de ofrecer liderados e proxectos cribles e os cidadáns dunha ou doutra crenza política apoian a quen cren que ofrece a maior alternativa para defender a súa cidade. Temos que ser capaces de trasladar o mesmo a nivel autonómico.

–Fala de liderados. Quen debería aspirar á Xunta no PSdeG?

–O PSdeG ten recursos e seguro que vai acertar e o vai facer ben para definir quen queira que sexa o candidato no seu momento.