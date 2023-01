La Xunta promociona a Galicia en Fitur como destino turístico enogastronómico y para ello utiliza como reclamo cuatro fiestas destacadas: Festa do Albariño de Cambados, Feira do Cocido de Lalín, Festa do Pulpo do Carballiño y Festa da Lamprea de Arbo.

La directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, aprovechó su segunda jornada en Fitur, en Madrid, para difundir y promocionar aspectos sobre la cultura del vino y su producción, así como las materias primas, los productos autóctonos y su patrimonio gastronómico. Según explicó, la llegada del AVE a Galicia ha permitido además dinamizar el sector turístico. Nava Castro defendió asimismo el modelo de turismo tranquilo o slow life que se oferta en el rural gallego. Y además la Xunta presentó su nueva temporada de trenes turísticos, en la que se amplían las rutas.