Rueda defiende la calidad de la atención en las consultas de los MIR en Pontevedra

Galicia recurrirá en la provincia de Pontevedra a médicos residentes (MIR) de cuarto año, es decir, que no han finalizado su formación y especialización, para pasar consulta en los centros de Atención Primaria y PAC paliar así la falta de facultativos. Esta decisión adelantada por FARO el miércoles fue justificada ayer por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que garantizó la calidad asistencial a los pacientes de la citada provincia. “Si no hay médicos, habrá que intentar encontrar fórmulas, dentro del requisito irrenunciable de mantener calidad y garantía en la prestación sanitaria, para ayudar a paliar la carestía”, alegó.

La situación sanitaria está copando gran parte de las críticas a la gestión de una Xunta que apunta al Gobierno central por no permitir a las comunidades formar más médicos.

La cuestión salió ayer a colación en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, después de que este diario revelase el plan para que médicos MIR de cuarto año vayan a asumir “agendas propias” de pacientes en centros de Atención Primaria de Pontevedra y para hacer guardias en los Puntos de Atención Continuada (PAC). En estos últimos, Sanidade ya aplicó esta medida en verano.

Rueda recordó el plus económico que se les pagará a los MIR, de 1.950 euros mensuales, y que su actividad estará siempre supervisada por un tutor. La medida estará “localizada” en Pontevedra, que es “donde hay más problemas en la cobertura de médicos”. “En el 95% de los PAC no hay”, sostuvo el titular del Ejecutivo gallego sobre una medida censurada por la líder del BNG.

Ana Pontón reclamó a la Xunta que “se deje de ocurrencias” y aplique “soluciones estructurales” para la sanidad pública, después de “trece años de acoso y derribo”, con “recortes, privatizaciones y precariedad laboral”.

Pontevedra es la zona cero de esta problemática. Alcaldes y portavoces socialistas y nacionalistas de 20 concellos de la provincia crearon el miércoles un frente común en defensa de la sanidad pública y exigieron una “respuesta” al “colapso” sanitario. El PP no acudió al encuentro y Rueda reprochó ayer a los firmantes del manifiesto, con los que se reunirá el jueves el conselleiro de Sanidade, no incluir en sus críticas al Gobierno central: “Decir que la Xunta lo hace todo mal y el Gobierno, todo bien es no entender el problema, entenderlo demasiado bien o una cuestión política en la que la sanidad es lo de menos”.

La Xunta es consciente del problema existente en la sanidad. Por ese motivo, hace una semana anunció un plan para reducir las listas de espera con 440.000 actos asistenciales más. Ayer, aprobó contratar 35 nuevos equipos de enfermería (70 profesionales) para reforzar la atención domiciliaria de pacientes crónicos en zonas rurales, lo que aumentará un 50% la actividad asistencial. Supondrá un gasto de 3,3 millones de euros.

Por otro lado, el 92% de los MIR incumple en Galicia la normativa europea que fija como máximo realizar cuatro guardias al mes, según un estudio del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos.