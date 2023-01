Los profesores universitarios renquean en TIC: un estudio revela un nivel insuficiente

Cuando el estudiante de una lengua es capaz de entender textos claros, en lengua estándar, de cuestiones que le son conocidas y producir textos sencillos sobre temas familiares, podría acreditar un nivel B1, según el marco europeo que regula el conocimiento de las lenguas. Al poseedor de esa formación no se les puede pedir algo más complicado. Un esquema similar al de los idiomas se utiliza en la UE para medir la competencia digital y ese B1, un nivel “medio-bajo”, es la cota que, de media, alcanzan los docentes de las universidades gallegas en digitalización y su aplicación a la enseñanza, un estadio que expertos en educación consideran “insuficiente”, “poco aceptable” y más propio de noveles. En síntesis, aunque disponen de conocimientos técnicos, no trasladan el potencial de las herramientas a la mejora del campo educativo.

Carmen Fernández Morante, decana de la facultad de Ciencias de la Educación de Santiago y presidenta de la Conferencia Nacional de Decanas y Decanos de Educación y una de las investigadoras que firma el artículo “Teachers´ digital competence. The case of the university system of Galicia”, donde se extrae esa conclusión, señala que durante más de dos décadas las acciones vinculadas a la digitalización en los planes formativos de las universidades “se han centrado mucho en la parte tecnológica, pero no en su aplicación a la enseñanza”, incluido su potencial de “mejora” de los procesos educativos o de creación de contenidos de aprendizaje. “Sabemos cómo gestionar” esas herramientas, incide Fernández Morante, desde el punto de vista técnico, pero “no todo lo que tiene que ver con su uso didáctico”, es decir, “se aborda la formación desde un punto de vista instrumental y no pedagógico”.

New article by @tecnoeduc "Teachers’ Digital Competence. The Case of the University System of Galicia" has just been published by the prestigious @NAERJournal. We encourage you to check it out. TDC goes beyond the digitization of processes in universities. https://t.co/gxRQZKmG6s — Carmen Fernandez Morante (@CFMorante) 16 de enero de 2023

Es una formación cuyo éxito, además, es “limitado”, como constata el artículo, publicado en la prestigiosa revista “Journal of New Approaches in Educational Research” con la coautoría de Beatriz Cebreiro, Lorena Casal y Francisco Mareque, de ahí que sus autores aboguen por que esos cursos sean “redefinidos”. “Tiene que haber un cambio”, defiende la decana de Educación, para quien el B1 de media obtenido tras un cuestionario al 12% de la plantilla que trabaja en las tres universidades públicas de la comunidad (610 de 4.900 docentes) es “insuficiente”. Por ejemplo, comenta, ahora el Ministerio de Educación está diseñando el marco de competencias del profesorado no universitario, que incluye la digital, y los decanos debaten acerca de cuál debe ser el punto de partida inicial, al salir de las facultades, y “lo lógico” para esos principiantes es que fuese “como mínimo un B1”.

“Sabemos cómo gestionar” esas herramientas, incide Fernández Morante, desde el punto de vista técnico, pero “no todo lo que tiene que ver con su uso didáctico”, es decir, “se aborda la formación desde un punto de vista instrumental y no pedagógico”

El B1, por tanto, “puede esperarse”, apunta esta experta en educación, de un “novel” o de alguien que se inicie en la docencia universitaria, pero “para un profesor estable experimentado se espera como mínimo un nivel superior”. “Un B1 para un profesor universitario que se consolide en su puesto es poco, no es admisible, debería tener un nivel avanzado”, insiste.

El perfil medio del SUG, según el trabajo, se enmarca dentro de ese B1, un estadio de destrezas que la UE denomina “integrador”, a medio camino entre el novato y el “pionero”. No obstante, la investigación halló “diferencias significativas” entre las universidades de A Coruña y Santiago a favor de la primera. Además, detectó una mejor competencia en profesorado contratado frente a titulares y en docentes vinculados al área de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas por oposición a los de Ciencias Experimentales. Asimismo, el nivel de destreza decrece conforme sube la edad.

El artículo sostiene cómo el actual escenario en la educación superior requiere que los profesores posean habilidades y actitudes que les permitan desarrollar un trabajo “dinámico”, “adecuado” e “innovador” y que “mejore” los procesos de aprendizaje. No se trata de utilizar las tecnologías de por sí, sino de hacerlo para impulsar estrategias de aprendizaje “inclusivas e innovadoras”. Es un asunto, aducen, de “vital importancia” para mejorar la calidad de la enseñanza universitaria y para el “posicionamiento estratégico” de los campus públicos gallegos.

Una situación que se repite en los institutos

Si los expertos consideran necesario seguir mejorando las destrezas digitales de los profesores en las facultades, el diagnóstico es similar entre docentes de niveles no universitarios. Otro trabajo, en este caso de Ciencias de la Educación de la UDC, midió el nivel en 459 profesores de colegios e institutos y halló el mismo perfil dominante: un 36,8% con un B1, seguido de un 33,4% con un A2, el segundo estadio más bajo. El propio colectivo es consciente y hay una demanda de mayor formación al respecto.

En el caso de los universitarios, los autores del trabajo abogan por planes de formación “personalizados”, enfocados en la pedagogía y por superar cursos básicos centrados en aspectos técnicos. “Las universidades gallegas necesitan con urgencia”, señalan, una propuesta de formación de personal docente e investigador para la digitalización que vaya en la línea de lo que defienden.