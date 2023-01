El gerente de la Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde (ACIS), Antonio Fernández-Campa, argumenta que no se convocan en Galicia todas las plazas MIR acreditadas porque son especialidades en las que no hay déficit de profesionales y puede perjudicar a otros ámbitos donde sí hay necesidad de médicos.

En una comparecencia a petición propia en la Comisión de Sanidad del Parlamento de Galicia, recordó, de hecho, que el propio Ministerio de Sanidad recomienda “no incrementar la oferta en especialidades en las que no existe déficit para evitar que los profesionales vayan a ésas” y “no elijan otras que sí es necesario cubrir”. PSdeG El déficit de facultativos se concentra, de hecho, en Atención Primaria. Ante la escasez de profesionales en los centros de salud, el área sanitaria de Pontevedra recurrirá a MIR de cuarto año para que pasen consulta y hagan guardias, una medida que ayer fue duramente criticada por el PSdeG. El portavoz de sanidad del grupo socialista, Julio Torrado, acusó a la Xunta de emplear a los residentes como profesionales médicos “a los que pagar menos”. “No son una marca blanca o petróleo barato”, advirtió.