La logística pontevedresa se une para urgir al Gobierno el Corredor Atlántico

El transporte multimodal es la estrategia clave para Logidigal, la asociación que aglutina 35 empresas vinculadas al sector logístico de los puertos de interés general de la provincia de Pontevedra (Vigo, Marín y Vilagarcía). Sin embargo, todavía es un deseo porque aún está por desarrollar el Corredor Atlántico, la línea de transporte ferroviario que permite conectar la fachada atlántica con el resto de Europa. Hoy se reúnen representantes del sector logístico con el objetivo de aunar fuerzas para generar presión sobre la Administración a fin de conseguir los fondos europeos necesarios para hacer competitivo el transporte ferroviario de mercancías.

No obstante, el plan director del corredor no termina de ver la luz y se ha convertido en un proyecto lento y farragoso para el que aún no figura ningún comisariado designado, una elección que depende del Gobierno central y que todavía no ha hecho a pesar de las promesas. La asociación señala que “se va 15 años por detrás respecto al proyecto en el Mediterráneo” y que precisamente “la nueva tendencia son las autopistas ferroviarias” porque permitirán cargar los camiones directamente en los trenes.

Las dificultades que la orografía gallega presenta de cara al transporte ferroviario son grandes. El sector logístico pide la implicación de la Administración en todos los niveles para cambiar el gálibo, ya que subir la altura de los túneles permitirá el paso de los contenedores. Y aunque admiten que Adif está implicándose, aún queda mucho por hacer. Logidigal señala que los trenes que operan podrían ser aún más eficientes si pasaran de los 450 metros actuales a composiciones de mercancías de 750 metros de largo. Afirma que con la misma tracción es posible mover más contenedores, aumentar la eficiencia, reducir la huella de carbono y permitir que los productos lleguen a destino en menos tiempo.

La región Noroeste mueve cerca del 4% del transporte de mercancías por ferrocarril, frente al 13% del resto de Europa. Con una UE deseosa de agilizar el comercio interno y fortalecerse aumentando el nivel de autoabastecimiento de productos, orienta sus esfuerzos para que en el año 2030 cerca del 30% del transporte de mercancías se realice a través de los 9 corredores comerciales europeos. Pero para las empresas gallegas el resultado sería muy positivo si en el mismo año la cuota en la comunidad fuera del 13%. Además la conexión con la meseta es muy importante ya que sin ella tampoco se activan las zonas interiores, como puertos secos y nudos logísticos. Hay una falta de proyectos contundentes para el desarrollo del transporte ferroviario de mercancías en Galicia, algo incomprensible según las empresas del sector, pues se trata de un servicio que “está totalmente automatizado, la trazabilidad es absoluta, tiene un riesgo mínimo y es un transporte limpio que puede funcionar 24 horas”. Subrayan que es necesario crear sinergias y que hoy “los costes en autopista son muy altos y no se encuentran chóferes”.

El inicio de esta ronda de coloquios corre a cargo del presidente de la Confederación Empresarial de Pontevedra, Jorge Cebreiros. Acto en el que está prevista la asistencia del presidente del Puerto de Vigo, Jesús Vázquez Almuiña, y de la delegada de la Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias. Pero no está programada la asistencia de ningún miembro del Ministerio de Transportes.