09:58

"No es clara la normativa sobre señalización, es la conclusión que he sacado, hay cierta discrecionalidad. Es evidente que la variación de velocidad es debido a la curva, se marca porque es un punto kilométrico en el que empieza la curva y me parece lógico que se señalizara como otras muchas curvas, dentro de esa discrecionalidad que me parece que existe", responde a la preguntas del fiscal.