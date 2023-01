Las huertas familiares permiten a más de 435.000 hogares ahorrar 660 euros al año

“Si se produjese una nueva pandemia y tuviésemos que encerrarnos, tendríamos comida para alimentarnos durante semanas sin necesidad de salir de casa”. Vicente y Paula desconocen las visitas al supermercado para llenar hasta los topes el carro y han esquivado la subida de precios de los alimentos experimentada durante el año pasado, porque cuentan con un surtido abundante de las huertas de sus padres, que les nutren de lechugas, tomates, lombardas, pimientos, kiwis, calabacines o puerros, además del reparto de carne que supone la matanza de dos cerdos de 130 kilos cada uno y que se reparte entre seis hogares, pues sus respectivos hermanos también se llevan su parte. “No sabemos cuánto ahorramos porque no lo hemos calculado, pero más de 100 euros mensuales seguro porque cuando vamos al súper realizamos pequeñas compras, no más de 20 euros. Gastamos en pescado y en productos de limpieza”, explica ella.

Ambos forman parte de la lista de beneficiarios en Galicia de la despensa de la aldea, que permite ahorrar dinero en la lista de la compra a 435.450 familias, 6.691 más que en el año 2020. Estos hogares evitan el gasto de 55 euros mensuales de media (660 al año) en la cesta de la compra gracias a sus huertas familiares, aunque 28.672 de ellas elevan ese colchón por encima de los 150 euros, según los datos del Instituto Galego de Estatística correspondientes al año 2021, último ejercicio disponible. El abandono del rural en Galicia, pese al repunte tras la pandemia y el confinamiento, y el envejecimiento que dificulta el mantenimiento de los huertos redujo en los últimos cuatro años en 3.500 hectáreas la superficie de terrenos de autocultivo hasta situarse en un total de 22.400. Se trata de las parcelas no explotadas comercialmente, sino para alimentar a “los de casa”. Como en el caso de Paula y Vicente, cuyos padres y madre, respectivamente, se encargan, con ayuda puntual de sus hijos, de esta tarea. La inflación ha sido la protagonista económica del año pasado, especialmente tras el estallido de la guerra en Ucrania, que afectó a las cadenas de suministro, por ejemplo, de cereales. La alimentación protagoniza esa escalada, alcanzando el 16% de incremento, con 13 ejercicios de subida continuada, según los últimos datos de diciembre del Instituto Nacional de Estadística, más del doble que la media de índice de precios al consumo en Galicia, situada en el 6,4%. Este último dato quedó mitigado por medidas como los abonos gratuitos al transporte, las subvenciones de 20 céntimos por litro en los carburantes o las limitaciones en los impuestos a la electricidad y el gas, que apenas impactaron en la alimentación. Los trabajadores gallegos pierden de media 740 euros de poder adquisitivo en 2022 La cesta de la compra, sin embargo, resulta el motivo principal de preocupación para las economías familiares. Un total de 435.450 hogares gallegos logran combatir esa problemática gracias a sus huertas o a las de sus parientes. 

De esa cifra, 204.265 ahorran hasta 30 euros mensuales; 109.144, entre 30 y 60; 47.154, entre 60 y 90; 46.214, entre 90 y 150; y 28.672, más de 150, según el IGE, que muestra diferencias entre la Galicia atlántica y la interior. Ourense posee el mayor porcentaje de hogares con ahorro en alimentos por sus huertas, con el 52%, seguida de Lugo con el 48%. En Pontevedra se alcanza el 38% y en A Coruña el 36%, si bien el dinero ahorrado también oscila. La media es de 55 euros al mes, pero en Pontevedra se sitúa en 49; en Ourense, en 43; en A Coruña, en 61; y en Lugo, en 64. El caso de Paula y Vicente se ajusta como un guante a la situación mayoritaria de estos beneficiarios de las huertas familiares. Esos ahorros económicos se deben a los productos de la huerta, como patatas, tomates, repollos o zanahorias, en casi un 36% de casos, mientras que la carne de pollo y los huevos de las gallinas “de casa” son responsables de otro 29%. “Es que una vez que comes huevos de tus gallinas no quieres otros. Además de ahorrar, comes mucho mejor y más saludable cuando usas productos de tu huerta, de tus gallinas o del cerdo que matas cada año”, apunta Paula. Los productos de la matanza, lomo, oreja para el tiempo de cocido que se acerca o chorizos alcanzan otro 7,8%, por detrás del 9,8% de fruta y frutos secos. El IGE sitúa la carne de ternera, cordero o conejo en el 6%, por un 3,7% de vinos y licores, un 2% de productos del mar (pescado y marisco) y un 1,4% en leche y quesos. De 1.850 euros a 650 José, que vive en Cerceda, ilustra cómo la matanza que en su casa acometieron el sábado sirve para compensar el alza de precios –la carne de cerdo se encareció un 8%–, además de garantizar una calidad de los productos superior. “Mis padres compraron un cerdo de un año a unos vecinos que pesaba 185 kilos en canal. Lo compraron a 3,5 euros el kilo, les costó unos 650, más otros 80 o 90 para pagar el matachín. Si vas a una carnicería, la media son 8-10 euros por kilo, así que la misma cantidad saldría por 1.850 euros. Se ahorra muchísimo”, explica sobre una tarea que nutre de carne porcina toda la familia durante meses. “El tema es que es muy barata la venta del cochino”, añade. “No sé cuánto cuesta una docena de huevos, nunca los he tenido que comprar” Marlene nutre su piso con productos de su familia. Destaca no solo el ahorro, sino el sabor Los huevos resultan para la nevera lo que una chaqueta negra para un fondo de armario: un básico de uso cotidiano. Pero la inflación que comenzó a crecer en 2021 y que se disparó el año pasado ha situado este producto como uno de los que más se ha encarecido. En diciembre, su precio había aumentado un 38% respecto al ejercicio anterior. Esta problemática para el bolsillo de miles de hogares, que ven cómo se superan los tres euros y pico por docena, no afecta a Marlene Mouro, una de esas gallegas beneficiadas por la huerta de su familia. “No sé cuánto cuesta una docena porque nunca los he tenido que comprar. Siempre hemos tenido gallinas en casa”, explica sobre su hogar familiar, en una aldea del concello de Santa Comba. “Al cultivar en casa, me ahorro la compra de patatas, lechuga, cebollas, pimientos y tomates, y también alguna fruta de temporada, como manzanas, kiwis o castañas”, comenta después de que el pasado sábado su familia también realizase la matanza de un cerdo de casi 200 kilos, de los que se llevará a su piso en el centro de Santiago lomo, costilletas, carne picada o chorizos, por ejemplo. “No sé cuánto puedo ahorrar, pero a final de año se nota bastante en comparación con quien tiene que comprarlo todo en el supermercado”, comenta. Los huevos de casa permiten un ahorro medio de 16 euros mensuales, mientras que la cifra se dispara a 39 euros en el caso de la carne de cerdo, según el IGE. En el caso de las verduras y hortalizas, la cantidad supera ligeramente los 27 euros para quien dispone de ese producto. El esfuerzo compensa no solo a nivel económico. “A cambio de pasar un día o dos de trabajo físico de plantar las verduras y la matanza, te ahorras mucho durante el resto del año”, reflexiona Marlene, que incide en la calidad del producto obtenido. “Aparte del precio, el sabor no tiene nada que ver, no solo los huevos, sino sobre todo la fruta”, finaliza.