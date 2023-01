Tres de cada diez graduados realizan un máster después de acabar la carrera

El último informe publicado que examina en Galicia la situación laboral de los gallegos que finalizaron los estudios de máster muestra que el título les supone un plus de ingresos. En concreto, al comparar los sueldos de quienes recibieron esta formación con los que tenían en su situación laboral previa, el salario medio se incrementa de forma “muy importante”: 226,59 euros en término medio, en torno a una cuarta parte. Son datos de la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia, Acsug, y analizan el empleo de la promoción que finalizó estudios en 2014 tres años después de sacar el máster.

Justo el curso que empezaba ese año, 2014-2015, las universidades gallegas vivían una época dorada con los másteres: un 30,2% de quienes se sacaban un grado proseguía con estos estudios, azuzado por la escasa demanda laboral derivada de la crisis económica. De hecho, Galicia era segunda en el Estado en esa tasa de transición del grado al máster.

Sin embargo, ese empeño fue decayendo y, desde entonces, el porcentaje de egresados que decidían ampliar estudios por esa vía fue menguando, pese a esos datos salariales de la Acsug. No obstante, esa tendencia, que llegó a marcar en el último lustro un 24% en su punto más bajo, ha cambiado: con los datos más recientes del Ministerio de Educación sobre la mesa, un 28,1% de los graduados gallegos se animan a proseguir su formación y además parece que no quieren probar con nuevos campus, sino que prefieren quedarse en casa, ya que Galicia es líder en porcentaje de jóvenes que amplían estudios de posgrado en la misma universidad en la que se hicieron la carrera.

Tasa (%) de transición de grado a máster EN LA MISMA UNIVERSIDAD TOTAL Asturias 16,23 33,04 País Vasco 16,57 30,35 Andalucía 14,80 28,45 Navarra 13,67 28,16 GALICIA 17,10 28,09 Cantabria 15,39 27,27 C. Valenciana 16,03 27,19 Extremadura 16,04 25,89 TOTAL 12,84 24,65 Baleares 15,30 24,14 Aragón 14,74 24,04 Madrid 11,43 23,41 C. y León 10,26 23,01 Murcia 11,07 22,37 C. La Mancha 11,68 22,15 Canarias 10,40 21,34 Cataluña 10,52 21,34 La Rioja 9,12 14,70 Fuente: Ministerio de Universidades Simón Espinosa

En la práctica, el peso que tiene este alumnado ya en las facultades, que ha ido a más sobre el total de estudiantes, se puede explicar, como señalaba a este diario en agosto Consuelo Ferreiro, docente en la Universidade de Santiago y coordinadora del máster interuniversitario en Gestión y Dirección Laboral, en que los grados aportan a sus estudiantes conocimientos “básicos”, mientras la sociedad demanda una especialización. Además, añadía que las prácticas operan como vía de reclutamiento.

Por qué un máster

¿Y qué dicen los protagonistas? La Acsug se lo pregunta y las respuestas, aunque de un estudio de antes de la pandemia, inciden sobre todo en “una mayor especialización en el mercado de trabajo, ampliar las salidas laborales y lograr un mayor desarrollo profesional”, pero también citan “complementar” la formación académica previa para realizar el doctorado o que es un requisito para su futuro empleo.

A la hora de analizar cuántos jóvenes se decantan por ir más allá del grado en las facultades hay que tener en cuenta que en la actualidad con la carrera solo no llega en muchos casos; son numerosas las titulaciones que exigen un máster para poder trabajar. Ocurre así, por ejemplo, si un titulado en Filosofía o en Matemáticas quiere opositar a docente, pero también es preciso para ejercer como abogado, arquitecto, psicólogo o para ciertos ingenieros. Son los denominados másteres habilitantes.

En Galicia, además, cursar este tipo de estudios no penaliza más que hacer una carrera: los créditos cuestan exactamente lo mismo, sean o no precisos para trabajar. Las tres univerdades gallegas son, según el Ministerio de Educación, las instituciones de educación superior donde resulta más barato de media estudiar un máster no habilitante.

Según muestran los datos de Universidades, hay ámbitos de titulaciones más propensos que otros a optar por un máster: en Galicia, los titulados en grados relacionados con Matemáticas y Estadística son los que más se animan, un 78% de egresados en el curso 2019-20. En general, quienes estudian Ciencias son líderes, aunque en eso influye que para estudiar un doctorado haya que pasar, en general, por el máster, con la excepción de títulos sanitarios. Por eso en Medicina la transición al máster es nula.