La inflación causa 170 litigios exprés más cada mes para cobrar deudas

Eliseo acaba de jubilarse tras más de cuatro décadas como albañil, pero la inflación le ha dejado algunos agujeros debido al encarecimiento de materiales desde 2021, lo que elevó la factura de algunos de sus trabajos. Los clientes no estaban de acuerdo con ese aumento. Conflicto por una deuda. La vía judicial menos costosa para resolver esta clase de desencuentros son los monitorios, una especia de litigio exprés con valor legal, pero que evita los juicios tradicionales. La crisis de precios que se agravó desde comienzos del año pasado disparó esta clase de procedimientos un 5%, lo que se tradujo en 170 más al mes.

Durante los nueve primeros meses del pasado año, los juzgados gallegos registraron 31.336 monitorios, lo que supone una media de 3.481 al mes, dato superior a los 29.856 del mismo período de 2021, cuando la media fue de 3.317 cada treinta días, según los últimos datos disponibles del efecto de la crisis sobre los órganos judiciales recopilados por el Consejo General del Poder Judicial.

Cuando existe un litigio sobre una deuda económica entre particulares o empresas, las partes enfrentadas disponen de dos opciones: enfrentarse en un juicio o resolverlo mediante un monitorio. Se trata de unos “procedimientos especiales previstos para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, cuando dichas deudas consten en algún tipo de documento”.

La ventaja para los acreedores radica en el coste y la rapidez. Permite ahorrar tasas y honorarios de procurador y abogado, necesarios en un juicio, pero no para registrar un monitorio. El coste administrativo se rebaja a 100 euros.

El bum de casos de los últimos tiempos no solo está relacionado con conflictos entre particulares, sino también con los fondos buitres y los paquetes de deudas que compran vinculados a créditos rápidos y tarjetas “revolving”, que permiten ir refinanciando compras y que acumulan en algunos casos intereses de hasta el 5.000%, acabando en muchos casos en los tribunales.

Esos fondos adquieren paquetes de estas deudas a entidades financieras por un precio menor al reclamado y si consiguen cobrar la cantidad inicial logran beneficio. En muchas ocasiones recurren al monitorio por otra de sus especificidades.

Cuando un acreedor presenta un monitorio en sede judicial, el deudor debe oponerse y presentarse en la vista fijada para forzar así el establecimiento de un juicio tradicional, con abogados y procuradores. Si no rechaza la deuda o no se presenta, el juzgado le da la razón automáticamente al acreedor y abre un período de 20 días. Si el deudor no paga, sufre un embargo. Los fondos buitre aprovechan el desconocimiento de esta figura para lograr el reconocimiento de la deuda, que en muchos casos es abusiva.

Estos procedimientos crecieron en el tercer trimestre del año pasado un 13%, la mitad que la media nacional, pero se mantienen en cifras récord, pues previsiblemente superará la barrera de los 40.000 casos cuando se compute el último trimestre del año pasado, situándose en niveles de 2010, como 2020 y 2021. En esos dos casos, el CGPJ cifró en 40.267 y 40.142 los monitorios tramitados, los datos más altos desde 2010.

Por provincias, el Eje Atlántico copa casi el 77% de los expedientes. Entre enero y septiembre del año pasado, los juzgados pontevedreses registraron 11.270 casos y los de A Coruña, 12.783. En Lugo la cifra alcanzó los 3.892 y en Ourense, los 3.391.