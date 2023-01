El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, censuró ayer el “desnorte” y “desorientación” del PSdeG-PSOE por atribuir a declaraciones de los populares la “crispación” que considera que está detrás de las recientes agresiones a alcaldes en la zona de Arousa, algo a lo que reprocha que los socialistas quieren “sacar rédito político”.

En declaraciones tras un acto en Santiago, Rueda condenó estas agresiones que, según destacó, han sido contra alcaldes de distinto signo político, por lo que “hay poco de política” en estos sucesos que atribuye a la “sinrazón de gente que cree que con la violencia se arregla algo”.

Por su parte, instó a “estar todos a una” frente a este tipo de incidentes, en referencia tanto la agresión física al alcalde de A Illa de Arousa, Carlos Iglesias (PSdeG), como el sabotaje que ha sufrido en su coche el de Vilanova, Gonzalo Durán (PPdeG), entre otros.

Rueda aseguró estar “sorprendido” por las declaraciones tanto del portavoz parlamentario del PSdeG, Luis Álvarez, como de la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, “diciendo que la culpa de estas agresiones son de un partido político”, algo que le “consta” que también sorprendió a algunos miembros del PSdeG.

“Son ese tipo de declaraciones las que no deberían de hacerse en ningún caso y las que no contribuyen en absoluto a lo que todos queremos, que es una unanimidad en cuanto a la condena y una determinación clarísima de que no se produzcan” este tipo de ataques, indicó.

Para el líder del PPdeG se trata de afirmaciones que no solo están “fuera de lugar”, sino que demuestran el “desnorte” del PSdeG y que este partido “tiene más problemas de desorientación de los que parecen evidentes a la vista”.