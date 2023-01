“La labor del PP y la mala gestión del PSOE nos darán un importante resultado el 28-M”

A cuatro meses de los comicios municipales, toca poner a andar la maquinaria electoral. Pedro Rollán, vicesecretario nacional de Coordinación Autonómica y Local del PP, aterrizó ayer en A Coruña para acompañar al cabeza de cartel, Miguel Lorenzo, en un acto con simpatizantes. “La labor del PP unida a la mala gestión y a la mala reputación ganada a pulso por el PSOE nos darán un buen resultado, un respaldo importante en Galicia”, pronostica Rollán, quien advierte de la cita electoral del 28 de mayo serán un plebiscito nacional.

–¿Qué expectativas tienen ante estas elecciones locales en Galicia?

–Tenemos el mismo compromiso y determinación que en el resto de comunidades: mantener todas las plazas donde gobernamos y aspirar a conseguir una confianza mayoritaria en las propuestas, en los equipos y en las personas del PP. Creemos que el 28 de mayo los españoles van a decir basta ya, van a decir estamos cansados de los gobiernos socialpopulistas, queremos personas cercanas, centradas, con experiencia, con equipos, que no formen parte del problema sino de la solución.

–En las ciudades gallegas han perdido el bastón de mando. ¿Qué plazas esperan recuperar?

–Desde la prudencia, la humildad y con los pies en el suelo, tenemos muy buenas expectativas.

–Con la irrupción de nuevas fuerzas políticas que pusieron fin al bipartidismo resulta complicado llegar a una mayoría absoluta…

–Son numerosos los gobiernos locales en los que, desde el respeto absoluto, esa conformación de sopa de letras lejos de mejorar la calidad de vida de tus vecinos, los ha dejado un segundo plano. En muchos de estos pactos en las principales ciudades de Galicia están más preocupados por solventar sus hegemonías, sus egos y sus luchas de poder que poner en el centro de la acción política al que verdaderamente importa y al que debes servir, que es a tus vecinos. Trabajaremos para tener un gran respaldo y para no pedir un cheque en blanco, sino tener una oportunidad.

–¿Será esta cita con las urnas un termómetro de cara a las autonómicas en Galicia y las generales?

–Se va a entender como un plebiscito a nivel nacional. La derogación del delito de sedición, que el Gobierno modificase en el Código Penal la parte de malversación y corrupción, determinando que cuando son los socios de Pedro Sánchez es una corrupción de la buena, dulcificada, y cuando no, es una mala, la aprobación de la conocida como ley del “solo sí es sí” y su obstinación por no rectificar para que los depredadores sexuales no vean reducir drásticamente sus condenas, el asalto a todas las instituciones sin excepción... Este relato, que no es una crítica, es una descripción de los desmanes y de los despropósitos del presidente del Gobierno, del Partido Socialista, de Podemos y por ende también de sus marcas blancas, van a pasar factura porque los españoles quieren tener la oportunidad de pronunciarse en las urnas de los municipales, también de las autonómicas y muchos también de las generales. Por esa razón hemos pedido que si Sánchez confía en que todo esto goza del beneplácito de la ciudadanía, qué mejor manera que someterse también al escrutinio de las urnas. Creemos que es absolutamente necesario que el presidente del Gobierno convoque unas elecciones generales al objeto de los que los españoles se puedan pronunciar con respecto a todos estos desmanes.

–De los resultados, ¿dependerá que Rueda refuerce su liderazgo o que se ponga en entredicho su gestión al frente del partido y la Xunta?

–Relevar al presidente Feijóo en Galicia no es una tarea sencilla, pero hemos encontrado un magnífico presidente que ha tenido una seña de identidad y una prioridad, que es su tierra y sus gentes, marcada por la dedicación, el compromiso, continuar una línea de trabajo que ha sido absolutamente muy acertada. La buena labor del PP en Galicia y, por qué no decirlo también, la muy mala gestión y muy mala reputación ganada a pulso por el Partido Socialista, darán resultado, un respaldo importante al PP en las elecciones del 28 de mayo.

–La gobernabilidad en ciertos casos dependerá de pactos. ¿El PP de Feijóo, si no logra la mayoría absoluta, gobernará con Vox?

–Necesitamos la concentración de votos en torno al PP, única y exclusivamente. Aspiramos a gobernar en solitario y el resultado de las urnas determinará lo que corresponda.

–El PP defendió que gobierne la lista más votada, pero la realidad es otra. En Ourense, por ejemplo, lo hace la tercera fuerza gracias al apoyo popular, un bastón de mando ganado por Democracia Ourensana a cambio del respaldo al PP para mantener la Diputación. ¿Cómo justifica ese mercadeo de votos?

–En las próximas semanas el PP va a presentar una nueva propuesta al Gobierno de regeneración institucional en el que este será uno de los asuntos en los que se incidirá: la gobernanza y en los modos en que gobierne la lista más votada. Una vez hagamos pública esta propuesta, queremos saber la respuesta del Partido Socialista, porque el PSOE siempre se caracteriza por vetar cualquier tipo de acuerdo o pacto del PP, pero ellos no tienen ningún reparo en votar, en pactar y en gobernar con quien lo deseen. Creo que en este sentido se tiene que aplicar una misma vara de medir. En las próximas semanas vamos a dar traslado de ese gran pacto por la regeneración y renovación institucional.

–Y el caso de Ourense...

–Formará parte del paquete y el compromiso al que hago referencia.