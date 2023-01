Ocho de cada diez pisos okupados en Galicia son inmuebles de bancos y de la Sareb

El fenómeno okupa en Galicia dista mucho de los allanamientos de viviendas en Cataluña, Madrid o el Levante, pero no es ajeno al alza experimentada en los últimos años en todas las comunidades. En el último lustro, los pisos y casas okupadas se han quintuplicado en el conjunto del país, hasta alcanzar la cifra récord de 45 cada día. En Galicia el año pasado se produjeron 660 okupaciones ilegales de viviendas, casi dos diarias, el 78% en inmuebles de procedencia bancaria, fondos de inversión y la Sareb, según datos de la Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias (Fegein). Pero según los datos de la Policía, son poco más de un centenar las denuncias por ocupaciones en la comunidad.

La patronal inmobiliaria advierte de que la mayoría de las usurpaciones no se denuncian por “la inseguridad jurídica y la tardanza judicial” para solucionar el problema –en los casos de particulares con el cambio normativo el desalojo se realizan de manera exprés, en apenas 48 horas, pero con el resto de ocupaciones la duración media de los procedimientos en Galicia es de 15 meses mientras que la media nacional es de 18 meses– y además cada vez más afectados contratan servicios de empresas de okupaciones o intentan llegar a un acuerdo económico con los asaltantes.

El sector inmobiliario, que cifra el aumento de okupaciones en Galicia en el último año en un 10%, apoya las modificaciones legislativas para agilizar los desalojos y que los jueces puedan ordenar la salida de los okupas en 48 horas desde que el propietario lo denuncia o recibe el atestado judicial. En el conjunto de la comunidad, el norte es la zona más afectada por este fenómeno, con el 66% de los allanamientos. En concreto, la provincia de A Coruña soporta más del 50%; Pontevedra un 24, Lugo un 16% y Ourense un 10%. De las ciudades, A Coruña se sitúa a la cabeza, seguida de Vigo y Lugo.

“Una buena parte se producen únicamente para la presunta obtención de un lucro económico ilegal presionando a los propietarios para tal fin”, advierte Benito Iglesias, presidente de Fegein, por lo que advierte de que los afectados “jamás deben negociar con los okupas, como el pago de los suministros del piso para intentar aminorar el impacto económico”. Aunque estos actos sean de buena fe, dan pie a los inquilinos ya que dejan entrever que podría haber un contrato verbal de arrendamiento. Desde Fegein aconsejan tener dados de baja los suministros del hogar, como la luz, el agua o el gas, en aquellas viviendas en las que se puede cometer un delito de usurpación mientras se encuentran vacías a la espera de un inquilino o un nuevo dueño.

Herencias

Aunque la mayoría de las okupaciones en Galicia son de viviendas vacías de la Sareb, fondos de inversión y de procedencia bancaria, las que afectan a particulares son, según detalla Fegein, pisos vacíos procedentes de herencias. La patronal advierte de la pérdida de valor que sufren estos inmuebles tras la okupación, de hasta el 50%. Y, aún así –apunta– no es fácil vender una vivienda que ha sido usurpada.

La patronal inmobiliaria ha identificado medio centenar de barrios como puntos calientes del fenómeno okupa. En Vigo son la zona de Teis, Calvario, Cabral, Travesía de Vigo y calles del centro como Arenal, Cervantes, Esperanto, Progreso, Gran Vía, Alfonso XII y varias calles del Casco Vello.

En A Coruña, hay una quincena de zonas conflictivas, el 30% del conjunto autonómico: Barrera, Varela Silvari, avenida de Arteixo, calle San Lucas o Barcelona, Monte Alto, avenida de Peruleiro, calle de la Paz, ronda de Nelle, Agra do Orzán, A Zapateira, calle Eladio Rodríguez, calle Noia y calle de Padre. En Ferrol, las okupaciones se localizan en Ciudad Jardín, el barrio de Recimil, O Bertón y Orzán.

En Santiago las zonas más afectadas se ubican en el barrio del Pexigo, rúa de Belvís, calle Rueiro de Figueiriñas, rúa de San Pedro, Algalia de Arriba y Cruceiro do Gaio. En Ourense, están en la calle Celso Emilio Ferreiro, la zona de As Burgas y varias calles del casco antiguo, la zona del Veintiuno, avenida de Portugal, avenida de Zamora, Mariñamansa y O Couto. En Lugo, las zonas marcadas en rojo son A Milagrosa, el Sagrado Corazón, A Piringalla y la rúa Carril do Mercado.

Desde la patronal inmobiliaria, su presidente defiende cuatro líneas de actuación para “combatir un libertinaje total y absoluto” por quienes ocupan ilegalmente una propiedad: desalojo en 24 horas una vez conocido por las fuerzas de seguridad el presunto hecho delictivo; recuperar del Código Penal el delito de usurpación de bienes inmuebles, impedir desde las administraciones el empadronamiento de las personas que ocupen ilegalmente una propiedad y un endurecimiento de las penas en caso de que grupos mafiosos estén detrás de okupaciones.