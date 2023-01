La Xunta permitirá reconvertir en hoteles cualquier edificio residencial del litoral

Si la Xunta consigue sacar adelante su Lei de Ordenación do Litoral (Lolga), que pasa por que el Gobierno no la recurra al pretender asumir Galicia competencias que gestiona el Estado, abrir un hotel o un apartamento turístico será mucho más fácil en la llamada zona de servidumbre de protección de la costa, que es una franja de litoral de 20 metros de ancho en los núcleos urbanos y de 100 metros en el resto del territorio. Mediante una simple declaración responsable, sin necesidad de una autorización administrativa, los propietarios podrán reconvertir en establecimientos turísticos cualquier edificio residencial ya existente –y que sea legal–, pues así lo permitirá la ley gallega al no considerarse un cambio de uso, al contrario de lo que interpreta el Gobierno central y que es causa de que frene todas las iniciativas de este tipo, llegando incluso a judicializarse para intentar saltar ese veto.

