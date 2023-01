Na animación do modelo vemos os efectos da profundización dunha borrasca ao oeste de Irlanda. Está xerando moita axitación no mar que irá chegando a #Galicia como mar de fondo con alturas de onda de 5 a 7 metros a partir da tarde do sábado.



⚠️https://t.co/795Ol1Dc28 pic.twitter.com/1IYUezqk4Q