El Gobierno deja sin beneficios a más de 1.500 familias gallegas monoparentales

La nueva Ley de Familias del Estado limita el concepto de familia monoparental y deja fuera a 1.500 padres o madres gallegos que cuidan solos de sus hijos y que disfrutaban hasta ahora de ventajas como prioridad en el acceso a un colegio o escuela infantil, así como descuentos en comedores y campamentos y en el bono social eléctrico. Estos núcleos familiares perderán la condición de monoparentales y, por lo tanto, dejarán de disfrutar de los beneficios que hasta ahora les reconocía la Xunta.

Esta es una de las principales quejas que la Consellería de Política Social ha trasladado al Gobierno a través de sus alegaciones a la Ley de Familias. El Ejecutivo central dio de plazo a las comunidades autónomas hasta el pasado martes 3 de enero para que remitiesen sus aportaciones a la nueva norma.

En Galicia la Xunta tiene ya regulado el concepto de familia monoparental y concede un título acreditativo que permite a estos núcleos familiares disfrutar de ciertas ventajas. En este momento un total de 3.426 hogares tienen este certificado, lo que supone más del doble de los que había en 2021.

Sin embargo, la nueva norma del Estado limita el concepto de familia monoparental a aquellas con un solo progenitor reconocido o con un progenitor que tiene la custodia exclusiva y no tiene derecho a la pensión de alimentos. Esto, según explican desde la Consellería de Política Social, “choca” con la normativa autonómica que reconoce como familia monoparental no solo a los núcleos con un único progenitor (por ejemplo, padres o madres en solitario) sino también a los progenitores con custodia exclusiva reciban o no una pensión de alimentos.

“Se hace así porque se considera que una familia monoparental tiene los mismos problemas y necesidades de conciliación y crianza reciban o no una pensión de alimentos”, argumenta el departamento que dirige Fabiola García.

Con el certificado de familia monoparental las madres y padres que cuidan solos de sus hijos tenían preferencia hasta ahora para elegir colegio y además disfrutaban de descuentos del 50 por ciento en campamentos juveniles, entre otros beneficios.

Sin embargo, con la nueva Ley de Familias los beneficiarios se reducirán casi a la mitad, pues 1.500 núcleos se quedarán fuera de esta categoría.

Sin consenso

La Consellería de Política Social denuncia que esta ley fue elaborada “sin consenso ni debate por el Gobierno central”. Por esta razón, Galicia reclama una reunión presencial del Consejo Territorial de Servicios Sociales para analizar el texto.

En sus alegaciones a la Ley de Familias la Xunta advierte que la norma invade competencias autonómicas. Además alerta que “entre la variada lista de familias que recoge la norma no aparezca el concepto de familia numerosa”. La consellería pide que no desaparezca esta categoría, tal y como están demandando diferentes asociaciones y federaciones.

Por otro lado, el Gobierno gallego critica que tampoco hay financiación “para mejorar la vida de las familias”. En este sentido, la ley, según denuncian, no contiene “ningún avance” en relación a la primera etapa educativa de los niños. “El Ejecutivo central sigue sin destinar un solo euro a garantizar la gratuidad de las escuelas infantiles, medida pionera de la Xunta y que está teniendo gran acogida entre las familias gallegas”, explican desde la Consellería de Política Social.