El retorno

Parece oportuno, y desde luego sensato, ese “plan de retorno” que la Xunta anunció de cara ya al próximo año y siguientes, para traer de vuelta a Galicia a miles de emigrantes. Como es también natural, siempre y cuando los retornados potenciales lo deseen, y en ese sentido la idea cubre también algo que en ocasiones se ha sugerido, y hasta reclamado, que consiste en mostrar a la diáspora gallega el agradecimiento de todo un país por lo que a él, a su tierra natal, han aportado no pocos de los que ansían volver a lo que nunca dejó de ser su hogar. Ellos, entre otros muchos, han aportado recursos desde donde se encontraban para que muchas aldeas y pequeños municipios de este Reino tuviesen lo que no tenían y necesitaban, desde locales adecuados para las escuelas hasta la atención sanitaria fundamental.

Eran otros tiempos, y quizá la actual juventud no acabe de entenderlo, pero después de la guerra civil de 1936 hubo años de hambre, oscuridad y miseria aquí y en toda España, y quienes se fueron buscaban no sólo poder vivir y trabajar, sino que la vida y el empleo fuesen dignos, y en no pocos casos libre el pensamiento propio, sin represión y censura. Todo ello contribuyó de algún modo a que la imagen de España no se limitase, vista desde fuera, a un país sometido. Los gallegos en el exterior, como muchos otros de todas las regiones de la península, aportaron otro elemento, del todo diferente, con el que componer una imagen de conjunto que ofrecía un hecho: que los españoles en general nunca renunciaron a la democracia.

Se ha comentado –y desde la opinión que se expone, con acierto– que este singular proyecto de “operación retorno” no resolverá el problema de la crisis demográfica, pero contribuirá a paliarla. Y si, como la Xunta espera, tiene éxito, atraerá no sólo a quienes se fueron, sino a sus hijos y/o nietos. Un camino de regreso favorecido quizá también por la inestabilidad que en Iberoamérica ha llevado a no pocos de sus países antaño receptores de emigración a una situación propia del populismo de todo tipo que allí, al igual que aquí, se extiende como una plaga. Y se ha advertido también de que, además de una serie de ventajas de este retorno, entre ellas la adaptación de quienes regresan.

Pero, y procede insistir, no lo hará de inmediato, como es obvio, ni tampoco será suficiente. Por eso, y ya desde un punto de vista del todo personal, no estorbaría que la Xunta analizase la hipótesis de elaborar otro plan, el que podría llamarse como se quiera –valdría probablemente “operación de recepción”–, cara a los nuevos emigrantes, sin vínculos de ningún tipo, o muy pocos, con Galicia, pero que llegarán como se fueron en su día los gallegos: buscando libertad, respeto, trabajo y una vida digna. Y todos ellos serán necesarios en este antiguo Reino, aunque los de origen más lejano sí necesitarán ayuda para adaptarse, como los habitantes del Noroeste entenderlos y respetar sus costumbres básicas.

Ese proceso integrador, que Galicia tiene que preparar con tiempo para permitir que llegado el momento funcione, será conveniente para que, junto con el otro, este flujo de inmigrantes de fruto demográfico en el futuro. En eso están la Xunta y su presidente, un hombre que desde la prudencia y la serenidad se ha adaptado en tiempo récord a unas obligaciones distintas a las que conocía y que, desde el respeto para todos, gestiona este país en tiempos de dificultades. Y lo hace bien: eso dicen las encuestas, para sorpresa de la oposición y de quienes no conocían apenas al señor Rueda Valenzuela y para confirmar las expectativas de los que le van conociendo en su tarea. Que son cada vez más.