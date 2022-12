“Tarde o temprano, el multipartidismo llegará a Galicia y Cs tendrá presencia”

“¿Llueve? Ya era hora. En Lalín siempre habíamos tenido agua, pero llevamos dos veranos con problemas”. Adrián Vázquez Lázara (Madrid, 1982) reivindica nada más comenzar la conversación su origen gallego, pues su padre es de Lalín y su madre, de Silleda. Este eurodiputado que llegó al Parlamento de la UE tras varios adioses en las filas del partido afronta ahora la tarea de optar a la Secretaría General del partido en la lista apoyada por el sector oficialista de Inés Arrimadas para tomar las riendas orgánicas de unas siglas que pierden apoyos sin parar en cada cita electoral, hasta el punto de que las encuestas le otorgan un papel testimonial. En Andalucía, por ejemplo, llegó a ostentar la vicepresidencia de la Junta y en junio desapareció de ese Parlamento. En Galicia, su papel es residual.

–¿Por qué se presenta para capitanear Ciudadanos?

–Realmente no me presento yo solo, no es una candidatura personalista. Presentamos un equipo, Patricia Guasp [que ejercería la Portavocía] con un proyecto muy claro para el partido y que tenemos también una idea muy clara para el país. Es una candidatura de regeneración, con un amplísimo consenso, y para darle la vuelta a la situación crítica del partido, sobre todo con la mirada puesta en las elecciones de mayo. Debemos salir de mayo con un buen resultado que nos permita volver a entrar en el ciclo electoral y volver a ser decisivos también a nivel nacional y después a nivel europeo.

–¿Qué deben cambiar para que resucite un partido que pierde peso en cada cita electoral?

–El partido tiene que funcionar de una manera distinta, debemos darle mucho más peso a los territorios y permitir a las comunidades hacer coaliciones de gobierno. Luego debemos construir desde abajo la estructura del partido, que siempre ha sido muy presidencialista. Hay que construir la estructura del territorio y a partir de ahí crecer a nivel nacional. Vengo de la Unión Europea y me preocupa cómo la polarización extrema en otros países ha llevado no solo al crecimiento de movimientos populistas, sino también al crecimiento de derivas populistas y muy autoritarias incluso en partidos que se pueden considerar tradicionales de centroizquierda y centroderecha.

–¿Ve eso en España?

–Eso es lo que estamos viviendo. Hay una constante degradación de la separación de poderes, una idea de que el partido que gobierna tiene que colonizar las instituciones para masacrar al de enfrente. Ciudadanos tiene definir su espacio.

–Habla de la importancia de las autonómicas y municipales de mayo, pero ¿por qué un ciudadano debería votar a Ciudadanos y no al PP, por ejemplo, con el que han cogobernado en muchos lugares?

–Si tú te vas a Lugo, que tenemos dos concejales excelentes que son Olga y Juan, o a otro sitio donde hayamos tenido representación, hay un respeto tremendo a esas personas porque han trabajado como nadie. Lo que nosotros necesitamos es que tengan un vehículo que les permita volver a representar a sus ciudadanos. El vehículo ahora no marcha, está gripado, pero tenemos grandes conductores. Tenemos que conseguir que ese vehículo vuelva a ser una marca que ilusión porque con los errores que hemos cometido en los últimos años la marca ha sido tan denostada que es lo que ha impedido que gente con la capacidad que tenemos puedan repetir en los ayuntamientos. Y luego, a nosotros nos diferencia del resto, del bipartidismo, la colonización de las instituciones y los casos de corrupción.

–Las encuestas son muy malas para ustedes. ¿Teme la desaparición de Cs del Congreso?

–Hay que darlo todo en los próximos meses para conseguir que el partido retome el vuelo. Pero entendemos que mayo es la cita electoral que va a definir eso. Obviamente, no estamos ciegos. Nuestra estación electoral es muy complicada.

–¿Por qué siempre han tenido tan malos resultados en Galicia?

–Tarde o temprano el multipartidismo va a llegar a Galicia. Es inevitable, porque es una cosa que ha ido calando en todos los países y regiones de la UE. Y tendremos presencia.

–¿Puede ser una causa su política lingüística, denunciando una supuesta imposición del gallego?

–En algunas comunidades, nuestro mensaje en años anteriores sí ha podido perjudicar, pero es el precio que hay que pagar cuando pensamos que los derechos son de las personas y no de los territorios.

–¿Cree que se impone el gallego en Galicia?

–En mi casa, mi padre toda la vida me ha hablado en gallego y mi madre, en castellano. Yo creo en la pluralidad y que no todo el mundo entiende las dos lenguas, por lo que hay que facilitárselo al que no entienda una de ellas, sobre todo la administración pública.