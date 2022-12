Galicia descarta que los orientadores de los centros educativos impartan clase

Cuando se acerca la selectividad, los servicios de orientación de los centros educativos están más concurridos de lo habitual. Estudiantes de 2º de Bachillerato y familias buscan apoyo para hallar respuesta a grandes dudas: ¿FP o universidad?, ¿hacer caso a la vocación o primar la inserción? La voz autorizada de estos profesionales aserora y aclara un futuro laboral que a veces llega influido por una serie de moda y por una imagen que no siempre se ajusta a la real. Pero también les competen tareas de atención a la diversidad, de intervención educativa, puesta en marcha de protocolos... ¿Hay hueco en sus agendas para dar clase?

El Ministerio de Educación considera que sí, según denuncian, y rechazan, sindicatos como CIG Ensino o Anpe Galicia. Estas organizaciones han cuestionado la propuesta planteada en ese sentido esta semana por el Gobierno central en la Mesa Docente donde se debatió el borrador de Real Decreto de asignación de materias de ESO y de Bachillerato a diferentes especialidades para adaptarlo a los currículos de la Lomloe.

La CIG resalta que el texto incluye un “cambio trascendental al asignar docencia de una materia por primera vez al profesorado de la especialidad de Orientación”. Se trataría de la materia optativa de 4º de ESO Formación y Orientación Personal y Profesional, con tres horas. Desde la CIG aseguran que pidieron la retirada de dicha asignación –o que no sea obligatoria– y que se mantenga la situación “actual” porque, si no, “podría derivar en un recorte de las funciones” que desempeñan, “ya en muchos casos insuficientes”. En esa línea, apunta que en Galicia, tras haber reclamado más recursos para esa área, “solo se dotó a menos de una veintena de centros de una segunda plaza”. También Anpe argumenta que “es tiempo que se les resta de las funciones que tiene encomendadas”.

Solo funciones de "orientación"

En Galicia, de momento, los profesionales de orientación, unos 800 con datos prepandemia, seguirán centrados en las funciones que le son propias. Según explican desde la Consellería de Educación, en Galicia los orientadores no imparten docencia y así seguirán. En concreto, explican que la posibilidad de que los orientadores pudieran tener atribuciones docentes ya se recoge un Real Decreto de 2008 y que ahora el Ministerio tramita una norma en el que “sigue figurando del mismo modo”. Se trata, indican, de legislación básica que las comunidades desarrollan cómo consideren, “siempre dentro del marco normativo”. Y en ese contexto, aunque existen autonomías donde los orientadores dan clase, no así en Galicia. Además, avanzan que “la Consellería no prevé ningún cambio al respecto, por lo que en el sistema educativo gallego los orientadores seguirán dedicados exclusivamente a la función de orientación que tienen asignada”.

Según la CIG, aunque la materia se asigna con carácter “preferente” a profesorado de Orientación FOL y Economía, al existir FOL solo en centros con ciclos, la medida implicaría que “en muchos casos” tuviese que ser la persona responsable de Orientación quien se hiciese cargo.