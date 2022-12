Los jóvenes gallegos tienen el peor nivel en inglés de España: el 74% no entiende nada

Beef, hardcore, ghosting, cringe o bro son anglicismos cada vez más comunes entre los más jóvenes, términos instalados en las redes que permean gran parte de la interacción social de este colectivo. Muchos cuarentones exhiben con orgullo su desprecio a esas modas, a pesar de que su educación sentimental se ha construido gracias a la música anglosajona. Y aun así, los menores de 20 años en Galicia sufren una mala relación con el inglés, hasta el punto de que son los jóvenes con el peor nivel en este idioma de toda España. Prácticamente, el 74% de ellos, que rozan las 290.000 personas en total, reconoce no entender nada de la lengua de Shakespeare, The Beatles o Billie Eilish.

La Encuesta de Características Esenciales de la Población y las Viviendas elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) desnuda las carencias en este idioma de los jóvenes gallegos, situándolos al frente de la lista de la ausencia completa de competencias. El 73,7% “no entiende nada” en inglés, porcentaje ligeramente por encima del 73,2% de la Comunidad Valenciana en esa misma franja de edad. Es Madrid la que ofrece el resultado más honroso, con solo un 53,6% de desconocimiento total de este idioma.

La falta de competencias en este idioma por parte del profesorado con más años de experiencia y la insistencia en un método de enseñanza que prima la gramática son apuntadas como principales causas de estas carencias idiomáticas en Galicia. “Yo creo que en el colegio no es viable enseñar un idioma, solo se puede enseñar la asignatura. ¿Cómo vas a hacerlo con 20 o 30 niños? Necesitan más exposición al idioma y primero, hablarlo y escucharlo, con juegos, por ejemplo, pero nada de escritura en un primer momento”, expone Luz Janeiro, directora de una de las academias de Schoolhouse en la ciudad de Vigo.

El balance de la macroencuesta del INE cuestiona los avances de Galicia en la enseñanza del inglés, una de las banderas de Alberto Núñez Feijóo cuando asumió la Presidencia de la Xunta en 2009. Las críticas a la política lingüística del bipartito PSdeG-BNG fueron una de las cuestiones centrales en la campaña del PP, que llegó a denunciar una supuesta imposición del gallego. En su decreto del plurilingüismo, no solo limitó el gallego a algunas materias, sino que impulsó la introducción del inglés en las aulas de la comunidad.

El Plan Galego de Potenciación das linguas estranxeiras fijó en 2011 como objetivo que “el alumnado, al finalizar su educación y formación escolar, tenga unas competencias de comprensión y expresión orales y escritas en una lengua extranjera, básicamente inglés, que le permitan ser un usuario independiente, conforme a los requisitos de nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, así como dotar progresivamente al profesorado de las competencias didácticas y lingüísticas necesarias para alcanzar la referida formación”.

En la última ABAU, la antigua Selectividad, la nota media en Inglés fue de 5,78 puntos y suspendió un tercio de los alumnos. Para Janeiro, Galicia tiene un problema de base. “Se introduce el inglés en algunas materias en 2º o 3º de Primaria, pero los niños no saben nada del idioma y eso acaba generando frustración, que los padres tengan que ayudar y que se recurra a academias”, expone sobre las experiencias que llegan a su centro. “Muchos profesores, además, no tienen un gran nivel de inglés, aunque existe un cambio a mejor con los nuevos, los más jóvenes que se están incorporando en los últimos años”, añade antes de insistir en que “no se debe centrar el aprendizaje de un idioma en la gramática, sino en métodos comunicativos, en juegos... que los niños se familiaricen con el idioma, no que aprendan palabras”. Ella misma resume el problema. “¿Cómo vas a enseñar bien inglés si no lo hablas bien?”, pregunta.

Por edades

Es la franja de 20 a los 39 años la que presenta un mejor dominio del inglés. El 68% reconoce no entender nada, pero un 23% define su conocimiento como bueno, frente a un 9,1% que lo entiende “con dificultad”. En los menores de 20 años, las cifras son del 73,7%, el 10,1% y el 16,2%, respectivamente.

Las edades más altas, con menor acceso a la formación, presentan los peores datos. El 82% de personas de 40 a 59 años se declara incompetente en inglés, porcentaje que se dispara al 96% entre los mayores de sesenta años, según las estadísticas del INE.