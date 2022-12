Galicia reforzará Primaria con cien nutricionistas para atender a pacientes obesos o con diabetes

Galicia sumará el próximo año a sus servicios de Atención Primaria 234 nuevos efectivos. Entre ellos se encuentra el refuerzo de un centenar de profesionales dietistas y nutricionistas para vigilar pacientes obesos o con diabetes anunciado ayer por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en su intervención en la sesión de control del Parlamento gallego. En ese foro, el principal partido de la oposición, el BNG, le acusó de ser “un problema para la salud” de los gallegos, mientras que del lado socialista le reprocharon la falta de acción de su Ejecutivo en el desempeño de sus competencias “exclusivas” en materia industrial y le echaron en cara que no hubiese mandado callar a su predecesor, Alberto Núñez Feijóo, por haber pedido explicaciones de la concesión a Galicia de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial.

La sanidad fue la principal protagonista de un debate que llega tras la reciente reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de la que Galicia salió sin conseguir sus pretensiones: un MIR extraordinario durante cuatro años para poder formar a mil médicos más. No obstante, Rueda avanzaba ayer que Atención Primaria acrecentará sus profesionales el próximo año y lo hará, por un lado, con 134 nuevas plazas cuya contratación está recogida ya en los Orzamentos de Galicia para 2023, pero también con un centenar de dietistas-nutricionistas que “ayudarán a ofrecer una mejor atención” a personas que padecen diabetes, hipertensión u obesidad, junto a insuficiencia renal. El Consello de la Xunta dará hoy un primer paso para esa contratación.

En un pleno donde Rueda y la portavoz nacional del BNG se intercambiaron acusaciones de “mentir”, “tergiversar”, “no decir una verdad ni de casualidad” y “falsear cifras”, el mandatario gallego desgranó una serie de datos que mostrarían la apuesta del Gobierno que preside por la sanidad, como el hecho de que los Presupuestos gallegos sumen en ese capítulo 400 millones de euros o que en particular Atención Primaria cuente con 30% más de fondos que cuando gobernaba el bipartito y supere “por primera vez”, enfatizó, los 1.500 millones. De hecho, Rueda cuestionó que, de hacer caso a una enmienda del BNG a las Cuentas habrían restado 40 millones de euros de sanidad para destinarlos a un plan para abaratar el transporte público.

Con la coalición PSdeG-BNG volvió a hacer comparaciones Rueda para afirmar que de 2008 a 2022 la Xunta aumentó en más de un 80% las plazas MIR, mientras que, señaló, sus predecesores no llegaron a cubrir el 70% de las vacantes en Primaria, lo que se traduciría, dijo, en 157 médicos en cuatro años “que se dejaron de formar y ahora estarían trabajando”.

Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, acusó al presidente de la Xunta y al PP de haberse convertido en “un peligro y un problema para la salud” de los gallegos y de vivir “instalado en la mentira” por no “admitir sus recortes”. Pontón aseguró que los nacionalistas no solo están conformes con que haya más vacantes para formar a residentes, sino que además su objetivo es que Galicia tenga esa “competencia”. Si faltan médicos, adujo, es por una mala planificación de la Xunta.

En general, para Pontón la sanidad gallega atraviesa una situación crítica, como muestran, explica, las amonestaciones que recibe el Gobierno autonómico por parte de los colegios médicos o que miles de ciudadanos tengan que salir a la calle semana tras semana para “defender su derecho a la salud”. Además, a su juicio, los facultativos “huyen de la precariedad”, a lo que opuso propuestas como un “plan de rescate de Atención Primaria de 200 millones de euros”.

Industria

Del frente sanitario al industrial. Mientras el portavoz de los socialistas gallegos, Luis Álvarez, aseguró que la Xunta no ejerce las “competencias exclusivas” que le tocan en materia industrial, Rueda aseguró que “hace los deberes” y se remitió al Gobierno de Pedro Sánchez para reprobar la gestión que realiza de los fondos europeos y los Perte. “Hay 33.000 millones para los Perte industriales. ¿Por qué, si el Gobierno no tiene competencia en industria, se reserva el 100% de los fondos?”, reprochó Rueda, quien añadió que Galicia “solo” tiene ingresados 1.008 millones de los 1.206 asignados. “Si esto no influye en la política industrial de nadie, yo no entiendo nada”, recriminó, para advertir que “se acaba el tiempo”.

El diputado socialista defendió que Galicia tiene “competencias exclusivas” en el área en cuestión y además se preguntó cómo es posible que “jugando con las mismas reglas que el resto de comunidades”, otras “no tienen estos problemas” con la gestión de los Next Generation. “Ustedes nunca tienen responsabilidades de nada”, proclamó el socialista.

Álvarez también instó a Rueda a que “defienda a Galicia” y le diga públicamente a su predecesor y actual presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo “por qué no te callas” cuando pide explicaciones por la adjudicación a A Coruña de la Aesia.