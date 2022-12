El Estado profundiza en su estrategia de eximir a Adif y apuntar al maquinista

En el juicio por el accidente ferroviario de Angrois ya se pusieron muchas cartas sobre la mesa. Durante las 21 sesiones celebradas desde que el 5 de octubre arrancó este “macroproceso”, los testimonios de los dos acusados y del medio centenar de testigos y peritos que pasaron por la Cidade da Cultura de Santiago han permitido conocer las estrategias procesales de unos y otros. Si, tras las cuestiones previas, la vista arrancaba con esa declaración entre lágrimas del maquinista, Francisco José Garzón, en la que se lamentaba de la falta absoluta de señalización en el tramo previo a la curva de Angrois donde el 24 de julio de 2013 se produjo la tragedia, las últimas sesiones antes del parón navideño han apuntalado la estrategia de la Abogacía del Estado de tratar de eximir a Adif, y de paso a su exdirectivo acusado Andrés Cortabitarte, de toda culpa en el siniestro, poniendo el foco en el fallo humano del conductor. “No se nos exige una bola de cristal para ver el futuro”, llegó a declarar una técnica de la empresa pública.

Hoy fue la última sesión antes del parón navideño. Una jornada en la que tres peritos de la Policía Nacional ratificaron sus informes sobre las cajas negras del tren. Y poco más. En 15 minutos se dio por concluida la sesión. El 10 de enero el juicio se retomará con las últimas 18 sesiones de la parte penal, que concluirá, si como hasta ahora se cumple el calendario, el 8 de febrero. Será entonces cuando se podrá escuchar a los peritos judiciales, unas comparecencias que se presuponen esenciales de cara a abordar las claves de este siniestro por el carácter imparcial de estos profesionales que fueron designados en su día por el juzgado instructor. También habrá peritos de parte, como los cuatro propuestos por Adif, los dos que vendrán por parte de QBE (la aseguradora de Renfe) o los del maquinista acusado.

Una efímera sesión centrada en los informes policiales de las cajas negras “Se da por terminada la sesión. Unos días tanto y otros tan poco”, afirmaba la magistrada María Elena Fernández Currás al término de la jornada de hoy. Y es que, con una duración de poco más de 15 minutos, fue sin lugar a dudas la más corta en lo que va de juicio, contrastando con otros días en los que las declaraciones se prolongaron durante horas, obligando incluso a extender los interrogatorios hasta la tarde. Quienes comparecieron en esta breve sesión fueron un inspector jefe de Brigada de Policía Científica de la Policía Nacional y dos agentes de este mismo cuerpo, que ratificaron sus informes, fundamentalmente centrados en las cajas registradoras –cajas negras– del tren accidentado en la curva de Angrois. Todos ellos fueron citados en calidad de peritos. Esas cajas negras contenían información que después resultaría clave para la investigación, como la relacionada con la velocidad del Alvia o la llamada telefónica que recibió el maquinista. Los informes policiales, una vez completados, fueron puestos a disposición del juzgado instructor. Uno de los agentes relató que para realizar el atestado contaron con el “apoyo” de técnicos de Adif y de Renfe. “Como policías llegamos a lo que llegamos, no somos especialistas en las herramientas de Renfe”, explicó, agregando que, para adentrarse en esta materia tan “específica”, necesitaban del asesoramiento de quienes eran especialistas en la misma. Otro de los policías, perito informático forense, concretó a preguntas del fiscal sobre la metodología que se siguió con los datos que contenían las cajas negras que extrajeron dicha información, hicieron la preceptiva autentificación mediante firma digital y se la facilitaron a los ingenieros para su posterior análisis, un estudio en el que estuvieron presentes.

El juicio arrancó con los testimonios de los acusados, que se juegan mucho, cuatro años de prisión. Y en el caso de Cortabitarte, las implicaciones serían mayores, al afectar de lleno a la imagen de Adif y en general a la proyección internacional de todo el sector ferroviario español. El maquinista centró su defensa en exponer una deficiente seguridad de la vía –poniendo el foco en Adif– y en asegurar que nunca dejó de prestar atención, si bien reconoció que la llamada telefónica que recibió del interventor lo desubicó, perdiendo la “conciencia situacional”. El segundo conductor que iba ese día en el tren, Javier Illanes, avaló el relato de Garzón. “Si no hubo un accidente antes fue porque Dios no lo quiso”, afirmó en el duro interrogatorio al que fue sometido. Del riesgo de la curva de Angrois ya había avisado por escrito, en 2011, el jefe de maquinistas de Ourense y formador José Ramón Iglesias Mazaira: “En menos de un mes vi el peligro pero no se tomó decisión alguna”. Más conductores incidieron en la falta de seguridad de ese tramo, censurando que no se hubiesen adoptado medidas de forma previa al descarrilamiento.

Si el maquinista apunta a Adif, el exdirectivo acusado de esta empresa, Andrés Cortabitarte, apunta al maquinista. Así de simple. El conductor, dijo, estuvo “100 segundos” al teléfono en el lugar “más importante” de la vía. “Lo que hizo fue impensable e ilegal”, declaró, negando que por su parte, como responsable como era de la Dirección de Seguridad en la Circulación de Adif, tuviese competencia alguna en el análisis de riesgos de la vía, que, en todo caso, quiso dejar claro, era segura “al 100%”.

Altos cargos y técnicos de Adif han apoyado las palabras de Cortabitarte. Una de esas declaraciones fue la del directivo Alfonso Ochoa. Apuntó directamente a Renfe: “Que cada palo aguante su vela, cada uno es responsable de sus acciones y Adif no puede garantizar el factor humano”, dijo. “Nadie identificó ninguna amenaza en la curva de Angrois”, ahondó al día siguiente José Antonio Sánchez Corrales, otro cargo de Adif. Otro más incidió en el maquinista, por circular “minuto y medio completamente fuera de la realidad”, saliendo de nuevo a colación la llamada telefónica. Y esta semana los testigos-peritos de la Abogacía del Estado insistían en esa idea de que era imposible prever el riesgo en la curva.

Hay testimonios que atacan frontalmente estos alegatos. El más importante hasta la fecha, sin duda, el de Christopher Carr, el experto ferroviario de la UE que cargó contra Adif y también contra Renfe por no evaluar el riesgo en Angrois. Un “fallo catastrófico”, concluyó, no puede depender solo del maquinista.

DECLARACIONES RELEVANTES (POR AHORA) DEL PROCESO JUDICIAL POR EL ACCIDENTE DE ANGROIS

Acusados

Francisco José Garzón, el maquinista “Fue un accidente, no pude evitarlo”, alegó. El conductor del Alvia accidentado se centró en la seguridad deficiente de la vía y admitió que la llamada telefónica del interventor lo desubicó.

Andrés Cortabitarte, exdirectivo de Adif El exresponsable de la Dirección de Seguridad en la Circulación cargó contra el maquinista: “Lo que hizo es impensable”. Negó competencia en el análisis de riesgo de la línea, que era segura “al 100%”.

Testigos

Jorge Iglesias y Jaime Tamarit, excargos de Adif y Fomento Los dos expertos en ERTMS, estos testigos sostuvieron que la desconexión de este sistema de seguridad en el tren accidentado aumentó “en un millón de veces” el riesgo a su paso por la curva de Angrois al dejar toda la responsabilidad en el conductor.

José Ramón Iglesias Mazaira, jefe de maquinistas Envió, en 2011, el famoso escrito avisando del riesgo de la curva:_“En menos de un mes vi el peligro”.

Alfonso Ochoa, alto cargo de Adif Atribuyó a Renfe la culpa ya que era la que debía evaluar el fallo humano: “Que cada palo aguante su vela”.

Antonio Lanchares, exdirectivo de Renfe Puso el foco en la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios por la cuestión de las balizas.