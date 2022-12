El cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, participó ayer en Santiago en el cierre de campaña de las primarias para elegir líder y dirección del partido en Galicia. Apoyó a Gonzalo Busqué frente a Borja San Ramón, que fue el número dos del actual coordinador de la formación, el diputado Antón Gómez-Reino.

Monedero defendió acometer un “cambio” en el partido en Galicia después del fracaso de las autonómicas de 2020, en las que su formación, en alianza con las mareas, no logró representación en la Cámara. “Cuando hacemos mal las cosas debemos reconstruirnos”, declaró ayer, informa Efe.

A modo de ejemplo, señaló el caso de Pablo Iglesias, exlíder del partido, que “se presentó en Madrid con mucha generosidad”, pero cuando sacó un mal resultado, se retiró. “Lo que no tiene sentido es hacer un mal resultado también en Galicia y querer continuar”, apuntó sobre Gómez-Reino, que en un primer momento se postuló para repetir en el cargo y luego dio un paso atrás, si bien es el número 3 de la lista de Borja San Ramón.

“Eso no implica que no hagamos falta todos”, añadió antes de pedir “que no se marche nunca nadie más” del partido. “Necesitamos gente con diferentes visiones”, apuntó.

Monedero defiende, en sintonía con Iglesias, una alianza con el proyecto Sumar, de Yolanda Díaz, pero en el que Podemos mantenga un peso significativo, como reclama Busqué. Este considera que el sector de Gómez-Reino es afín a la ministra de Trabajo y defiende que Podemos se desdibuje en Sumar.