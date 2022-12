Jo, fratres: está visto que ni en estos días prenavideños el maquis antivalentiniano da tregua. La rumorología –tóxica, por supuesto– no afecta al prior de la orden, pero aún así desgasta, en lo interno y en lo externo. Curiosamente, surgen nombres –casi ninguno nuevo– de posibles aspirantes no a la secretaría general del socialismo galaico, que en estos últimos años parece tener en la sala de juntas en vez de sillones la silla eléctrica, sino a la Xunta. Uf...

Ya, ya, todo quisque sabe aquello de que no por mucho madrugar amanece más temprano, pero a la vez aplican, los más interesados y quizá para compensar, lo de que “a quien madruga” –en sentido figurado– “Dios le ayuda”. Se sabe, por confesión propia, que Gonzalvus está presto para el intento aunque espera a los resultados de los idus de mayo pata declararse oficialmente precandidato. Y se oye, en el sur, que quizá recupere el título de sobrinísimo Jo...

(Hablando de datos, más o menos inducidos, pero curiosos. Hay un elemento en común que, al parecer, acerca a persoeiros tan distintos como el PPresidente Feijóo y el master and commander socialista don Valentín: sus adversarios internos los acusan de ser “demasiado moderados” y los externos –no militantes– creen que deberían poner un poco más de pimienta –picante, ofcourse– en sus intervenciones. Pero por ahora ninguno convence. No es definitivo. Quia...)

Anacleto dice que es arriesgado dar nombres, porque si son de los que sí quieren, malo, ya que pensarán que eso los pone en el disparadero, y si son de los que no aspiran, peor, porque acusarán a gentes como el agente secreto de sabe Zeus qué oscuras intenciones. No obstante, el veterano buscador de noticias se arriesga y dice que entre los que más suenan es el de un ex libre ya de lo que llegó a conocerse como “la maldición de la jueza”. Sí: es él: G. B. ¡Ah! Y ojo, mucho ojo, que hoy es trece y martes. ¿Capisci...?